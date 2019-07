Die Vorteile der Warenfinanzierung für Unternehmer

Durch das Internet und den E-Commerce wird der Handel schneller und kurzfristiger. Dementsprechend muss auf neue Situationen schnell reagiert werden können.

In vielen Unternehmen kommt es vor, dass saisonale Spitzen auftreten oder Projekte kurzfristig bevorstehen und dafür die liquiden Mittel fehlen.

Mit Hilfe der Warenfinanzierung kann das Unternehmen auch ohne liquide Mittel die benötigen Ressourcen erwerben und erlangt sogar noch wichtige Vorteile bei Lieferanten.

Der Ablauf einer Warenfinanzierung

Die Warenfinanzierung ist relativ identisch mit dem FineTrading. Der Anbieter der Warenfinanzierung tritt dabei als Eigenständiger Händler auf, welcher zwischen Lieferanten und Käufer vermittelt.

Sind alle Formalitäten geklärt, bekommt der Händler eine Information über die Rohstoffe, welche benötigt werden. Diese werden beim ausgesuchten Lieferanten bestellt zu den ausgemachten Bedingungen. Der Lieferant wird dabei umgehend unter Abzug von Skonto bezahlt nachdem die Freigabe über die Rohstoffe kam. Die Rohstoffe werden nicht an den Finanzierer, sondern direkt an das Unternehmen geliefert.

Zuletzt hat das Unternehmen ausreichend Zeit eine Verkaufsphase oder ein Projekt durchzuführen mit den Rohstoffen. Bei der Warenfinanzierung wird dem Unternehmen im Schnitt eine Zahlungsfrist von 120 Tagen gewährt, anstatt der üblichen 14 oder 30 Tagen.

Auch der Lieferant profitiert von dieser Finanzierungsform

Nicht nur der Händler und das Unternehmen profitiert von dieser Finanzierungsform, sondern auch der Lieferant.

Dadurch, dass das Geschäft bzw. die Begleichung der Rechnung von einem professionellen Unternehmen abgewickelt wird, kann der Lieferant sicher sein, sein Geld zu 100 % zu bekommen, da das Delkredererisiko durch den Warenfinanzierer übernommen wird. Dies sichert ihm gleichzeitig Wettbewerbsvorteile auf dem Markt.

Alle Infos rund um die Notwendigkeit und Sicherheit

Die Vorteile der Warenfinanzierung schauen sich gut an. Aber ist eine Warenfinanzierung wirklich notwendig? Es kommt auf die Situation an. Ist das Unternehmen Liquide und die Aufträge laufen hervorragend, so gibt es keine Gründe für eine Finanzierung.

Ist das Unternehmen jedoch frisch gegründet und der erste größere Auftrag steht bevor, so kann eine Finanzierung helfen. Aber auch für etablierte Unternehmen kann sich eine Finanzierung lohnen. Oftmals sind sämtliche Kredite bei der Bank bereits ausgereizt und es fehlen liquide Mittel für eine bestimmte Phase.

Auch, wenn die Prüfung nicht so umfangreich, wie bei der Hausbank ist, wird auch bei einem Unternehmen für Warenfinanzierung eine Prüfung durchgeführt. Eine Bonität ist Grundvoraussetzung dafür, dass ein Vertrag zustande kommen kann. Schließlich benötigt auch das Unternehmen eine gewisse Sicherheit, dass der Betrag zurückgezahlt werden kann.