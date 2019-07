Das Marketing auf ein neues Level anheben

Das Marketing ist ein Bereich, welcher sich kontinuierlich weiterentwickelt, genau so wie die Menschen. Klassische Marketingmethoden sind schon lange nicht mehr so erfolgreich und effizient, wie sie es einmal waren.

Viele Unternehmen stecken nicht genug Arbeit in das Marketing und vernachlässigen es. Dabei kann dies der Schlüssel zum Erfolg sein. Wer es sich nicht selbst zutraut sollte diese Arbeit in die Hände von Experten einer Agentur geben.

Meistens fängt das Problem damit an, dass die exakte Zielgruppe gar nicht bekannt ist. In diesem Artikel geht es um die Findung der eigenen Zielgruppe, sowie zwei Methoden, um das Marketing auf ein neues Level zu bringen mit Hilfe von neuen Methoden, wie einem Erklärvideo.

Die Zielgruppe definieren

Ist dies Zielgruppe nicht definiert, so kann kein effektives Marketing betrieben werden. Dadurch würde Geld in Werbung investiert werden, welche eine breite Masse erreicht, aber nicht die Personen, die zur Zielgruppe gehören.

Um die eigene Zielgruppe zu finden muss man sich fragen, wo diese sich eigentlich befindet, wo sie wohnen und wie alt sie sind. Weiterhin ist es essenziell, ob die Angebote B2B oder B2C gerichtet sein sollen.

Die Zielgruppe ist auch von der Preisgestaltung des Produktes abhängig, da die Zielgruppe ebenso anhand von Kriterien, wie dem Einkommen und der Preissensibilität definiert wird.

Um sein eigenes Produkt an den richtigen Mann zu bringen muss man die Zielgruppe exakt kennen, was deren Kaufverhalten und Wünsche angeht.

Mit dem eigenen Produkt muss man die Probleme des Nutzers lösen können. Im Alltag ist ein Mehrwert von großer Bedeutung.

Ganz nach dem Motto von Apple: Die Menschen wissen erst, dass sie etwas brauchen, wenn sie es besitzen.

Videos statt Text

Neben der User Experience und der Empfehlung andere Websites, war Content immer der Faktor Nummer 1. Doch das Videomarketing ist in der letzten Zeit immer populärer geworden. Unternehmen sind mittlerweile auf YouTube vertreten, genau so wie Professoren und viele mehr. In den klassischen Content werden Videos zur Unterstützung des Inhaltes Videos eingebettet.

Mehr als jeder 3. schaut täglich Videos. Die Menschen heutzutage haben weder Lust noch Zeit sich immer mehrere Seiten an Text durchzulesen. Ein Video geht im Schnitt 3-5 Minuten, in denen der Nutzer alle Informationen erfassen kann, die er benötigt. Durch die visuelle Darstellung können diese vom Gehirn sogar noch besser verarbeitet werden.

Videos können in jeder Situation eingesetzt werden. Sei es der Imagefilm des Unternehmen, ein Lehrvideo oder ein Review zu einem Produkt, was den Nutzer bei seinem Kauf unterstützt.