JazzStones Trio veröffentlicht Album mit Rolling Stones – Interpretationen

Dass ein CD-Album in der Werft vom Stapel läuft hat es im Kreativquartier Ruhrort auch noch nicht gegeben. Am Montag, 2. September ist es nun zum ersten Mal so weit. In der Ophardt Werft am Bunkerhafen in Duisburgs Binnenhafen stellt das JazzStones Trio seine Bearbeitungen von Klassikern der wohl dienstältesten Rockband der Welt vor.

Pianist Stefan Heidtmann freut sich auf das besondere Konzert mit Hafenflair, hat er doch im Duo mit der deutschen Saxofonlegende Gerd Dudek im Herbst 2017 bereits in dem Auditorium mit Panoramablick gastiert. Im der klassischen Pianotrio – Besetzung mit Markus Braun am Kontrabass und Marcel Wasserfuhr am Schlagzeug verspricht der Abend ein musikalischer Leckerbissen zu werden, wie erste Rezensionen der Aufnahmen (siehe u.a. Thomas Becker im WAZ Kulturteil vom 22. August d.J.: „Ein gelungenes Experiment, auf das man lange warten musste.“) belegen.

Die auf die Bearbeitung des Rohmaterials Aluminium zu hochpräzisen Bootsrümpfen spezialisierte Firma Ophardt – Maritim hat in dem normalerweise für Konferenzen, Kundenpräsentationen oder Schulungen genutzte Auditorium mit dem Bösendorfer Konzertflügel und hervorragender Akustik die besten Voraussetzungen für Konzerte geschaffen. Firmenchef Thomas Ophardt öffnet das Firmengelände nun für den Konzertgenuss: „Präzisionsfertigung und musikalisches Können in unserem schönen Firmenkomplex begegnen zu lassen war der Grund, warum unser Auditorium so konzipiert wurde.“

Gleich am Samstag drauf wird mit Vladimir Mogilevsky ein weltweit gefeierter Konzertpianist mit Werken von Peter Tschaikowsky eine weitere musikalische Kontur legen.

Die Konzerte am Montag, 2. September und Samstag, 7. September beginnen jeweils um 20 Uhr. Eintrittskarten für 15€/ermäßigt 11€ sind an der Abendkasse oder online erhältlich. Nähere Informationen dazu auf der Website des Veranstalters www.kreativquartier-ruhrort.deoder telefonisch unter 02039356612. Kostenlose Parkplätze sind auf dem Firmengelände an der Hafenstr. 69 in Duisburg-Ruhrort ausreichend vorhanden. Der öffentliche Personennahverkehr fährt die Haltestelle Ruhrort Kreisverkehr an.

