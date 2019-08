MSV Duisburg: Zebras siegen 3:1 gegen FSV Zwickau

Der MSV Duisburg gewann das heutige Spiel gegen den FSV Zwickau souverän mit 3:1. Während die erste Habzeit torlos verlief, kamen die Zebras in der zweiten Hälfte so richtig auf den Geschmack. Zunächst gerieten die Gastgeber in Rückstand, drehten aber das Spiel zu ihren Gunsten um. Mit dem Heimsieg sicherte sich die Lieberknecht-Elf Platz zwei in der Tabelle.

In der ersten Halbzeit versuchten die Zebras die Offensive der Sachsen zu knacken, fanden aber kaum Lücken um sich in den Strafraum durch arbeiten zu können. Die Zwickauer hingegen wurden kecker und gingen durch Gerrit Wegkamp in der 49. Spielminute mit 0:1 in Führung, doch dann schlug Moritz Stoppelkamp gleich zwei Mal zu. Er netzte für sein Team in der 56. und in der 90. Spielminute ein. Teamkollege Lukas Daschner schob das Leder in der 68. Spielminute ins Tor der Gäste ein. Der MSV hätte schon viel eher die Führung erzielen können. Denn Vincent Vermeij lupfte den Ball über die Gegner hinweg, scheiterte aber am Alupfosten. Nichtsdestotrotz erzielte der MSV Duisburg im heutigen Pflichtspiel einen „Arbeitssieg“. Am Ende gewann der MSV Duisburg verdient 3:1. Die Mannschaft ließ es sich nicht nehmen und feierte gemeinsam mit den Fans in der Fankurve.

Das nächste Pflichtspiel für die Zebras steht am 25.08.2019 um 13:00 Uhr gegen den SV Waldhof auswärts an.

