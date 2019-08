MSV Duisburg: „Paradebeispiel, was beim MSV möglich ist“ – Lukas Daschner verlängert bis 2021

Der MSV hat jetzt den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Lukas Daschner vorzeitig um eine weitere Spielzeit verlängert.

Der Mittelfeldspieler, der seit 2013 im jetzt mit drei Sternen ausgezeichneten NachwuchsLeistungsZentrum der Zebras ausgebildet worden ist, hat einen neuen Vertrag bis zum Ende der Saison 2020/21 unterzeichnet.

„Lukas ist ein Paradebeispiel dafür, was mit harter Arbeit, Talent und der notwendigen Geduld beim MSV möglich ist“, verdeutlichte Sportdirektor Ivo Grlic. „Er hat sich stetig weiterentwickelt – als junger Mann und als Sportler, der auch angesichts seiner aktuellen guten Leistungen keine Flausen im Kopf hat und sich nicht verrückt machen lässt, sondern mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt. Das zeigt, dass er weiß, was er am MSV hat.“

Auch Trainer Torsten Lieberknecht freut sich über die weitere Zusammenarbeit: „Lukas ist eines unserer Eigengewächse, dessen Ausbildung noch lange nicht abgeschlossen ist. Dass er die nächsten Entwicklungsschritte mit uns, dem MSV, gehen möchte, zeigt, dass er von dem Weg, auf dem wir sind, überzeugt ist.“

„Wer unsere ersten Spiele verfolgt hat, der wird verstehen, dass ich froh bin, weiter Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen“, sagte Daschner. „Ivo Grlic hat immer wieder betont, dass meine Zeit kommt – und das scheint jetzt der Fall zu sein. Mir ist aber auch klar, dass das nur ein Anfang sein kann und wir als Team und ich diese Leistungen immer wieder aufs Neue bestätigen müssen!“

Der heute 20-Jährige debütierte am 20. Mai 2017 beim 5:1 über den FSV Zwickau für die Zebras. In den beiden folgenden Zweitliga-Spielzeiten bestritt er 15 Spiele (zwei Tore), in dieser Saison kam er dreimal in der Liga und im DFB-Pokalspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth zum Einsatz und fehlte nur verletzungsbedingt bei der Auswärtsbegegnung bei Eintracht Braunschweig. Sowohl in der Liga als auch im Pokal gelang ihm jeweils ein Treffer.