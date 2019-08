DFB Pokal: MSV Duisburg siegt 2:0 gegen Greuther Fürth

Am Sonntagabend empfing der MSV Duisburg den Zweitligisten Greuther Fürth zum DFB-Pokal Match. Nach einem erfolgreichen Saisonstart der Meidericher in Liga 3 sollte nun ein Pokal-Erfolg die aktuelle Euphorie in Duisburg untermauern.

Die Zebras starteten richtig offensiv in die Partie gegen den Zweitligisten. Mut und Engagement in der Offensive wurden früh belohnt. Lukas Daschner konnte in der 4. Spielminute das 1:0 für die Zebras erzielen. Mit dieser Motivationsspritze ging es gleich in die nächsten Zweikämpfe. Immer wieder pushten die zahlreichen Fans ihre Elf auf dem Feld. Auffällig der Spielaufbau aus der Defensive ist richtig stark und versetzt dem MSV ein ordentlicher Stempel in Puncto Qualität. Über die Außen werden viele Offensivaktionen kreiert und der MSV überzeugt seine Zuschauer mit einem herrlichen Umschaltspiel. Aktuell wird die „Arena“ wieder zur Festung. Albutat netzte in der 14. Spielminute zum 2:0 ein. Das war auch das Endergebnis und ein wichtiger Baustein für die Halbzeitanalyse von Coach Lieberknecht.

In Hälfte zwei wurde ordentlich verwaltet. Die Gäste aus Fürth konnten sich einige Offensivaktionen erarbeiteten, scheiterten jedoch an der sehr kompakt stehenden MSV-Defensive. Zum Ende der Partie waren die Gastgeber wieder am Zuge, verpassten es jedoch das 3:0 zu erzielen, was sicher verdient gewesen wäre. Ein großer Auftritt der Zebras.

Aktuell befindet sich der MSV Duisburg auf einem tollen Weg. Die Neuzugänge wurden schnell integriert, auch charakterlich soll es innerhalb der Truppe sehr passen. XN liegen Insider-Infos vor, dass es innerhalb der Mannschaft im Gegensatz zur Vorsaison ein kollektives Miteinander ist.

Die Kaderzusammenstellung wurde von den Verantwortlichen, inklusive Trainer-Team ordentlich durchgeführt.

Es ist spannend den aufsteigenden Weg der Meidericher zu beobachten. Wenn sich diese Mannschaft weiterhin so entwickelt und in Ruhe arbeiten kann, dann wird man den Aufstieg in Liga 2 erreichen können. Schön ist es aber zu sehen, dass die Fans den Willen, Kampf und Einsatz des aktuellen Kaders mit viel Applaus honorieren.

Kult-Torwarttrainer Sven „Beucke“ Beuckert kann sich bei Aktionen von Leo Weinkauf auch mal entspannt zurücklehnen, denn der Schlussmann der Zebras stahlt eine große Sicherheit aus. Ausgebildet wurde Weinkauf übrigens beim FC Bayern München und war zuletzt bei den Roten in Niedersachsen unter Vertrag (Hannover 96).

Die 96er ärgern sich mittlerweile sehr, dass man Weinkauf nach Duisburg ziehen lassen hat.

In der Liga geht es gleich am kommenden Samstag weiter. Die Zebras empfangen Zwickau. Anstoß ist um 14:00 Uhr.

Die Fotostrecke zum Pokalspiel finden Sie hier.