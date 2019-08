Gemeinde Neudorf-West zieht die Reissleine: Christuskirche wird entwidmet

Die seit 2012 baufällige Christuskirche in Neudorf wird nicht mehr renoviert und stattdessen entwidmet. Dieses Fazit der im April stattgefunden Gemeindeversammlung gab Martin Nadolny per Gemeindebrief jetzt der Öffentlichkeit bekannt.

Viele Sitzungen, Klausuren, Gespräche und Beratungen des Presbyteriums hätten seit der Entscheidung die Kirche zu räumen stattgefunden. Leider, so räumt Nadolny ein, waren die Finanzen der Gemeinde zur Verwirklichung des Gesamtkonzeptes nicht ausreichend. Frühere Planungen sahen vor, das Gemeindehaus an einen Investor zu verkaufen und neue Gemeinderäume an die Kirche anzubauen. Zudem hätte eine Zustimmung der Kirchenregion Mitte zum geplanten Konzept nicht vorgelegen.

Man habe sich daher schweren Herzens entschlossen, den Antrag auf Entwidmung bei der Landeskirche zu stellen. Dieser Antrag wurde auf der Gemeindeversammlung dann, so Nadolny, einstimmig angenommen. Dies bedeutet aber nicht, dass die Kirche abgerissen werde sondern nur, dass die Kirche für den Gottesdienst und andere Gemeindeaktivitäten nicht mehr nutzbar sei. Die Gemeinde sei im Gespräch mit mehreren Interessenten. Des Weiteren träfe sich die Gemeinde mit Neudorf-Ost an der Wildstraße und der katholischen Gemeinde Liebfrauen – Ludgeri-Kirche am Marktplatz, um Möglichkeiten der Kooperationen auszuloten. Gottesdienste werden bis auf weiteres im Gemeindehaus Gustav-Adolf-Straße gefeiert. Wie die Nutzung des an die Kirche angegliederten ehemaligen Konfirmandenraumes zukünftig verläuft, in dem die Proben der musikalischen Gruppen und die Abendandachten stattfinden scheint nicht klar zu sein.