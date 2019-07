Sehnsuchtsvolle Romantik im Gottesdienst: Schuberts Deutsche Messe in Hamborn

Schuberts <<Deutsche Messe>> bildet am Sonntag, den 04. 08. den Rahmen für den Gottesdienst ab Halb Zehn in der Friedenskirche Hamborn, Duisburger Straße 174. Das Werk wurde von dem Professor an der Wiener Technischen Hochschule Johann Philipp Neumann, der auch die Texte verfasste, in Auftrag gegeben. Bis heute bezaubert die bewusst in deutsch und nicht in Latein komponierte Messe durch die stimmungsvoll ausdeutende Musik.

Zu hören sein werden von der Orgel solo der wehmütig-sehnsuchtsvolle Beginn („Wohin soll ich mich wenden“), nach der Predigt das Sanctus und zum Schluss das Agnus Dei. Den Gottesdienst gestalten Frau Elke Banz, Pfarrerin, Herr Kelm, Küster und an der Orgel Christian Spließ.