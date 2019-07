Zebrakids e.V. Spendenaufruf – „Wir brauchen Euch für Daniel und seine Familie“

Der Verein „Zebrakids e.V.“ bittet alle um Hilfe mit folgendem Aufruf:

„Daniel ist ein eingefleischter MSV-Fan und liebevoller Familienvater. Wir durften ihn Anfang 2018 mit seiner Familie in der Hospiz-Loge kennen lernen.

Daniel hat leider eine sehr schlimme Krebserkrankung und nun tritt leider das ein, was wir alle hofften noch einige Jahre herauszögern zu können. Daniel wird sterben, er hat sich bereits um seine Beerdigung gekümmert und hatte noch einen letzten wundervollen Wunsch:

Noch einmal zusammen mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn in den Urlaub zu können…noch einige wenige gemeinsame Tage am Meer verbringen zu dürfen…nicht mehr, nicht weniger. Gerade in Ägypten angekommen, machte ihm der Krebs einen boshaften Strich durch die Rechnung:

Daniel musste sofort medizinisch versorgt werden und die sofortige Rückführung nach Deutschland wurde notwendig. Schock für die Familie: Niemand wollte/konnte der Familie beim Krankenrücktransport helfen. Erst ein Verein aus Bochum machte das möglich, so dass Daniel heute nach Deutschland zurückkommen kann. ABER: OHNE SEINE FRAU UND OHNE SEINEN SOHN!

Solange die in Ägypten entstandenen Arzt- und Krankenhausrechnungen (mittlerweile knapp 12.000 €) nicht beglichen sind, ist eine Ausreise nicht möglich. Und das, wo doch jeder einzelne Tag für die kleine Familie so unermesslich viel wert ist.

Jeder kann sich denken, dass die Familie durch die letzten Monate und auch die bevorstehende Beerdigung nicht auf Rosen gebettet ist. Daher wollen wir sofort helfen und stellen unser Paypal-Konto zur Verfügung um die nächsten 2 Wochen für die Familie zu sammeln.

Alle Spenden, die Ihr uns mit dem Stichwort „Daniel“ zukommen lasst, gehen zu 100 % an die Familie. BITTE HELFT UNS!!!

Wir werden hier täglich über den aktuellen Spendenstand berichten! Paypal-Link: https://paypal.me/zebrakids2019?locale.x=de_DE