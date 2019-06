Ein gelungener Business-Outfit für Herren

Soll man sich für Business Casual, Smart Casual oder doch für den Business Formal Outfit entscheiden, um dem Business Look definitiv gerecht zu werden? Die Wahl der Kleidung ist von vielen Faktoren abhängig, unter anderem auch vom gegebenen Anlass. Kein Wunder, dass es oftmals schwer fällt, sich für die richtige Business Wear zu entscheiden.

Der Look, welcher vor allem für Personen in gehobenen Positionen, in Führungspositionen oder im direkten Kundenkontakt angedacht ist, heißt Business Formal. Es werden ein zwei- oder dreiteiliger dunkler Anzug mit Hemd, Krawatte und glatten Lederschuhen getragen. Üblich sind die Farben Schwarz oder Anthrazit; möglich sind aber auch Grau, Braun oder Cognac. Nadelstreifen sowie farbige Krawatten und pastellfarbene Hemden mit Streifen sind erlaubt. Wenn die Krawatte gemustert ist, sollten die Streifen aber höchstens noch im Hemd oder im Anzug vorkommen.

Business Casual ist bei tendenziell informativen Anlässen sowie auf Geschäftsreisen auszuwählen. Ein Hemd, alternativ mit Button-Down statt dem herkömmlichen Kragen, ein Polohemden oder ein feiner Strickpullover sowie der passenden Hosen aus Stoff sind dafür angemessen. Auf eine Krawatte kann verzichtet werden.

Der Black Tie Look wird bei offiziellen Abendanlässen oder einem gehobenen Essen verlangt. Dabei sollte ein schwarzer Smoking, ein weißes Hemd mit verstärktem Kragen und Doppelmanschetten, einer Weste und einem Einstecktuch, sowie einer schwarzen Fliege und schwarzen Schuhen getragen werden.

Der Blick fällt immer auch auf die (oft unterschätzten) Schuhe. Diese sollten unbedingt zum Outfit passen. Abgetragene Schuhe oder Schuhe mit Gehfalten sind ein absolutes No-Go und vernichten das ganze Erscheinungsbild. Dies gilt auch für ausgefranste Schnürsenkel oder schmutzige Schuhe. Dagegen bewirken schöne, gepflegte und hochwertige Modelle genau das Gegenteil. So können beispielsweise elegante italienische Schuhe für Herren das Gesamtbild der Erscheinung zusätzlich aufwerten.

Zu Anzügen in Schwarz oder Anthrazit sollten dunkelgraue oder schwarze Businessschuhe getragen werden. Diese bieten sich ebenfalls zu einem dunkelblauen oder mittelgrauen Anzug an; alternativ kann auch ein brauner Schuh gewählt werden.

Wenn der Anzug in Beige, Hellgrau oder Blau gewählt wurde, sollte dieser in Kombination mit schwarzen, cognacfarbenen oder dunkelbraunen Business-Schuhen getragen werden. Bei einem Anzug im Oliv- oder Braunton passen Schuhe in den Farben dunkelbraun und dunkelgrau.

Wenn der Stil nochmals betont werden will, kann man die Farbe der Socken auf die Hose abstimmen, das heißt, der Farbton sollte tendenziell eine paar Nuancen dunkler sein, dies hat den Effekt, dass die Schuhe nochmals besser zur Geltung kommen. Alternativ kann man sich auch für helle oder sogar bunte Socken entscheiden. Diese passen aber nicht zu dem Business Formal Look.

Ganz unabhängig von den Dresscodes ist noch zu erwähnen, dass die größten Fehler in allen Fällen vermieden werden sollten: Tennissocken, zu viel Schmuck, großgemusterte Jacken, falsche Farbkombinationen und unpassende Schuhe sind hier falsch.