MSV Duisburg: „Der gibt nie auf“: Petar Sliskovic stürmt in ZebraStreifen

Petar Sliskovic stürmt in den kommenden beiden Jahren in ZebraSteifen. Der 28-Jährige kommt vom VfR Aalen.

„Bei Petar steckt auf dem Platz eine gehörige Portion Wucht hinter“, beschreibt Sportdirektor Ivo Grlic den „Stoßstürmer mit einer sehr guten Präsenz im Strafraum!“ Unter Thomas Tuchel schnupperte der Teamplayer beim FSV Mainz 05 sogar in 15 Einsätzen Bundesliga-Luft.

Für Trainer Torsten Lieberknecht zählt die Erfahrung aus 68 Einsätzen (19 Tore) in der Dritten Liga: „Ein in unserer Liga erfahrener Mittelstürmer, der mit seiner Größe und Statur hervorsticht, stark in Luftzweikämpfen ist und mit seinen technischen Fähigkeiten und guter Ballbehauptung Abschlussqualitäten hat.“

Der MSV-Chefcoach weiter: „Der gibt nie auf, hat eine gute Torquote in den Schlussminuten!“ Zudem hat Sliskovic „in unseren Gesprächen Persönlichkeit gezeigt und kann Vorbild für unsere jungen Spieler werden und sie in der neuen Umgebung mitnehmen.“

„Ich freue mich jetzt schon auf das erste Spiel und die wirklich geile Stimmung hier“, fieberte Sliskovic bei seinem Antrittsbesuch in der schauinsland-reisen-arena und versprach: „Ich werde die Ärmel aufkrempeln, damit wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen!“

Das ist Petar Sliskovic

Geburtstag: 21. Februar 1991

Geburtsort: Sarajevo

Größe: 1,93 m

Gewicht: 91 kg

Bisherige Vereine: VfR Aalen, Viktoria 89 Berlin, Mainz 05, Hallescher FC, Stuttgarter Kickers, FC Aarau, Dynamo Dresden, FC St. Pauli, FSV Frankfurt, Schwarz-Weiß Griesheim, NK Kiseljak