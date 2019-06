Klimaschutz in Duisburg – Fassadenbegrünung und Energiesparfenster

In Duisburg finden zurzeit die Umweltwochen „Duisburg.Nachhaltig 2019“ statt. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf dem Thema „Klimaanpassung leicht gemacht – Bauwerksbegrünung“ und soll Unternehmen und Bürgern die Vorteile der Begrünung von Dächern und Fassaden näherbringen.

Die Folgen des Klimawandels

Der Klimawandel sorgt auch in Deutschland für immer extremere Wetterlagen. Rekordsommer, Dürreperioden und Starkregenfälle konnten in den letzten Jahren zunehmend beobachtet werden. Besonders betroffen sind allem voran Großstädte wie Duisburg, denn in dicht bebauten Gebieten können Wetterextreme schlechter aufgefangen werden.

Gebäude und Asphalt heizen sich im Hochsommer extrem auf und bei Starkregen kann das Wasser nur schlecht abfließen. Pflanzen und Erdreich fehlen hier als natürlicher Regulator und die generelle Klimasituation wird dadurch zusätzlich verschärft.

Als Reaktion will Duisburg mit der Umweltwoche das Konzept der Bauwerksbegrünung unterstützen. In verschiedenen Maßnahmen und Vorträgen werden die Vorteile einer Begrünung von Gebäudeflächen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.

So funktioniert die Begrünung von Bauwerken

Die Dachflächenbegrünung hilft Starkregenfälle abzufangen und entlastet somit das städtische Kanalisationssystem. Eine Fassadenbegrünung, zum Beispiel mit Kletterpflanzen wie Efeu, verlangsamt ein Erhitzen der Fassade im Sommer und sorgt damit für kühlere Räume.

Auch über den positiven klimatischen Effekt hinaus könnte eine stärkere Begrünung die Lebensqualität in Duisburg steigern. Mehr Pflanzen sorgen auch für eine bessere Luftqualität und bieten Lebensraum für verschiedenste Insekten- und Vogelarten.

Eine Studie des Gründachkatasters durch den Regionalverband Ruhr gibt an, dass fast jedes zweite Dach im Ruhrgebiet begrünt werden könnte. Klar ist aber auch – viele Duisburger zögern diesen Schritt zu gehen, sei es aus Angst vor Insekten im Haus oder wegen Kosten und Aufwand.

Was kann der Einzelne zum Klimaschutz beitragen?

Abgesehen von der Begrünung der eigenen Fassade oder des Daches, bieten sich jedem Einzelnen weitere Maßnahmen aktiv zum Klimaschutz beizutragen. Eine Möglichkeit ist die Fenstermodernisierung: Noch bis 1970 wurden fast ausschließlich unisolierte Scheiben verbaut. Diese sind wahre Energieschleudern und der Hausbesitzer muss durchgehend gegen diesen Wärmeverlust anheizen. Auch Fenster von vor 1995 werden als technisch nicht mehr zeitgemäß angesehen, da sich viel in der Fenstertechnik getan hat. Daher bietet sich für Duisburger, die in einem 20 Jahre oder älteren Haus leben, ein enormes Energiesparpotenzial durch die Fenstermodernisierung.

Denn wer zu Fenstern mit zwei- oder Dreifachverglasung wechselt, muss in der kalten Jahreszeit weniger heizen und reduziert damit seinen persönlichen CO2 Ausstoß um bis zu 15 %. Würden in Duisburg der Großteil der alten Fenster getauscht könnte die Umweltbelastung enorm reduziert werden.

Auch finanziell lohnt sich die Fenstermodernisierung für Hausbesitzer – durch die eingesparten Heizkosten rentiert sich die Investition schon nach wenigen Jahren wieder.

Darum lohnt sich die Fenstermodernisierung

Ein Fenstersanierungsprojekt kann auch über den Klimaschutz hinaus, weitere Vorteile bringen. Sie schaffen das ganze Jahr hindurch ein angenehmes Raumklima und regulieren Extremwettersituationen. Im Sommer halten Sie die Hitze draußen, während Sie im Winter ein Entweichen der Heizwärme verhindern.

Stadtbewohner profitieren noch von einem weiteren Vorteil der Mehrfachverglasung – mit einer speziellen Schallschutzverglasung beispielsweise werden störende Außengeräusche minimiert. Wer in der Nähe einer dicht befahrenen Straße wohnt, kann so wieder Ruhe in die eigenen 4 Wände bringen. Fensterbauer aus Duisburg kennen die Anforderungen an moderne Fenster und helfen bei der Auswahl der passenden Verglasung.

Fazit zu den Klimawochen

Die Umweltwochen sind eine spannende Klimainitiative, die die Sensibilität für eine bisher eher unbeachtete Maßnahme zum Klimaschutz stärkt. Lobenswert ist hierbei, dass mit der Bauwerksbegrünung eine vergleichsweise einfache Möglichkeit zum Umweltschutz aufgezeigt wird, die von fast jedem Hausbesitzer umgesetzt werden kann. Auch Duisburger, die sich mit der Fassadenbegrünung schwertun, können mit der Fenstermodernisierung eine Menge zum Klimaschutz beitragen und so ihren Beitrag für die Zukunft leisten. Weitere Informationen zur Umweltwoche finden Sie hier.