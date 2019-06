MSV Duisburg: Joshua Bitter wird ein Zebra

Der MSV macht dicht: Abwehrspieler Joshua Bitter wechselt zu den Meiderichern und unterschreibt für zwei Jahre.

Bitter wechselte nach zehn Jahren im Nachwuchs von Schalke 04 im vergangenen Sommer zu Werder Bremen und absolvierte in der vergangenen Spielzeit 21 Regionalliga-Spiele für die U23 der Norddeutschen; dabei gelangen ihm zwei Tore, drei Treffer bereitete er vor. Jetzt folgt mit dem Wechsel in ZebraStreifen der nächste „Step“.

„Natürlich fällt Joshua noch in die Kategorie Talent, hat aber schon klare Stärken in der Defensive“, begrüßt Sportdirektor Ivo Grlic den Neuzugang. „Doch es steckt noch deutlich mehr in ihm, und das wollen wir fördern und aus ihm herauskitzeln!“

Zudem bringt der gebürtige Dorstener auch eine weitere, wichtige Erfahrung mit – Grlic: „Er ist ein Junge aus dem Pott und weiß, was die Fans hier auf dem Platz von einem Team sehen wollen!“

Torsten Lieberknecht setzt ebenfalls auf die defensiven Fähigkeiten und die Zukunftsperspektive. „Joshua“, sagt der MSV-Cheftrainer, „trifft mit seiner Physis das, was wir wollen: ein klassischer Rechtsverteidiger mit robuster und vor allem aggressiv-offensiver Zweikampfführung! Dabei ist er mit 22 Jahren noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung – und hat immer gezeigt, dass er bereit ist, weiter an sich zu arbeiten!“

„Ich mag die Leidenschaft, mit der die Menschen hier Fußball leben“, sagt der Revier-Rückkehrer, „diese Malochermentalität habe ich auch von meinen Eltern zu Hause in Dorsten so kennen gelernt, so bin ich erzogen worden. Ich will so oft wie möglich spielen, schließlich soll die dritte Liga beim MSV keine Endstation sein!“

Das ist Joshua Bitter

Geburtstag: 1. Januar 1997

Geburtsort: Dorsten

Größe: 1,86 m

Gewicht: 84 kg

Bisherige Vereine: Werder Bremen U23, FC Schalke 04, Rot-Weiss Dorsten