Duisburg: STUDIO 47 misst seine Einschaltquoten jetzt „in Echtzeit“

Als erster regionaler Fernsehsender in Nordrhein-Westfalen misst STUDIO 47 seine Einschaltquoten jetzt mit der „Smart TV Data“-Technologie. Hierdurch ist es möglich, minutengenau zu berechnen, wie viele Zuschauer das Programm hat, wie lange sie eine Sendung sehen und zu welchen Uhrzeiten sie einschalten.

Die Ergebnisse sind äußerst präzise: So haben zum Beispiel am vergangenen Montag, dem 3. Juni, zwischen 19 und 20 Uhr genau 73.122 Zuschauer das Programm von STUDIO 47 eingeschaltet. Davon kamen 46 Prozent aus Duisburg und 12 Prozent aus dem Kreis Wesel. Ihre durchschnittliche Verweildauer lag bei 33 Minuten.

Erhoben werden diese detaillierten Zahlen mithilfe der HbbTV-Technik. Zusammen mit dem Fernsehprogramm übermittelt STUDIO 47 ein Datensignal, welches anschließend wieder per Internetleitung zurückgeschickt wird und so die Messung der angeschlossenen TV-Geräte ermöglicht. Die auf diese Weise gesammelten Daten werden aufbereitet und zur Berechnung der Einschaltquoten genutzt.

„Für unseren Sender sind diese Zahlen äußerst wertvoll“, so STUDIO 47-Chefredakteur Sascha Devigne. Im Vergleich zu anderen Mediaanalysen oder Fernsehpanels seien die ermittelten Zuschauerquoten deutlich aktueller und exakter. „Das ist wichtig für unsere Programmevaluation, aber natürlich auch für unsere Medienpartner und Werbekunden, denen wir genau darlegen können, wie viele Zuschauer sie über unseren Sender erreichen.“

STUDIO 47 ist der regionale TV-Sender für das westliche Ruhrgebiet und den Niederrhein. Das 24-stündige Vollprogramm ist in Duisburg, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr und dem Kreis Wesel über Unitymedia zu empfangen und wird deutschlandweit bei Telekom Entertain und MagentaTV ausgestrahlt. STUDIO 47 ist Medienpartner des Europäischen Parlaments und wurde in den vergangenen Jahren mehrfach mit dem Deutschen Regionalfernsehpreis ausgezeichnet.