Duisburg: Ferienfreizeit – Ein Sommer mit Elli & Tina auf dem AWO-Ingenhammshof

Wenn der Sommer kommt! Dann ist Urlaubszeit und der AWO-Ingenhammshof ermöglicht Kindern ab 6 Jahren in den ersten drei Wochen Ferien auf dem Lernbauernhof der AWO-Integration. Vom 15. Juli bis 2. August, jeweils eine Woche mit allem, was am Landleben Spaß macht. In der letzten Woche, vom 29. Juli bis 2. August bietet Hofleiterin Margret Haseke auch noch einige Plätze in der Esel- und Ponywoche für Kinder von 6-8 Jahren an. Die letzte Chance auf prima Ferien lässt sich mit einer Anmeldung bei AWO-Integration nutzen.

Auf den Shetlandponys können die Ferienfieberfreunde erste Reiterfahrungen machen. Die beiden Eselinnen Elli & Tina freuen sich auf ihre ersten Sommerferien mit den Hofkindern. Streicheln und Striegeln ist beileibe nicht alles, was die jungen Gäste tun dürfen.

Während der Bauernhof-Freizeit können die Kinder ebenfalls tierisch viel erleben. Sie müssen nicht gleich mit den Hühnern aufstehen. Mal schauen, was sich im Stall so tut und mit den Hennen kuscheln, das geht freilich durchaus. Es ist eben ausgesprochen attraktiv, die Ferientage auf dem Hof zu verbringen. Die Kinder haben die Möglichkeit kräftig mit anzupacken und vieles selbst auszuprobieren. Wissenswertes über Tiere und Natur erfahren die Bauernhof-Kinder dabei mit Leichtigkeit und ganz selbstverständlich.

Der Ferientag beginnt um 9 Uhr. Nach einem Vormittag mit Einsatz im Stall und für die Tiere geht es, gestärkt durch ein frisch zubereitetes Mittagessen, in einen Nachmittag mit viel Spiel und Spaß.

Das Hofteam freut sich mit den Ferienkindern auf eine tierische Ferienzeit in der 1. Woche vom 15. bis 19.07.2019, in der 2. Woche vom 22. bis 26.07.2019, in der 3. Woche vom 29.07. bis 02.08.2019 jeweils von 9 bis 16 Uhr.

Infos und Anmeldung ab sofort bei Margret Haseke unter 0203 424133.