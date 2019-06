Fotostrecke: 36. Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg – 6.000 Läufer unter Extrem-Bedingungen

Auch am heutigen Sonntag gingen über 6.000 Läufer zur 36. Ausgabe des Rhein-Ruhr-Marathons an den Start. Unter sommerlichen Temperaturen jenseits der 30er-Marke stellten sie sich der sportlichen Herausforderung. Im gesamten Stadtgebiet kam es zu erheblichen verkehrsbedingten Einschränkungen. Doch dieses Spektakel trieb wieder tausende Zuschauer an die Strecke um die Läufer anzufeuern oder mit Wasser zu versorgen.

In diesem Jahr lief Nikki Johnstone bei den Männern als erstes im Ziel ein, bei den Damen war es Annika Vössing, die die 1. Stufe des Siegertreppchens besteigen durfte.

Eine Fotostrecke mit über 1600 Fotos finden Sie unter:

https://xtranews.pics/index.php?/category/rhein-ruhr-marathon-2019

Alle weiteren Informationen und Platzierungen können Sie auf der Homepage des Rhein-Ruhr-Marathon abrufen.