Messe: lohnenswert oder verschwendete Zeit?

Eine Messe ist eine große Veranstaltung, welche einiges an Vorbereitung benötigt. Meist dauert diese Vorbereitung mehrere Monate und kostet eine Stange Geld. Da fragen sich viele natürlich, ob sich eine Messe noch lohnt, wo ein Großteil doch im Internet stattfindet. Die Effektivität einer Messe hängt von mehreren Faktoren ab. Darunter natürlich die Branche des eigenen Unternehmens, die Produkte, das Budget und die Kunden. Doch auch wenn die Messe nicht mehr so populär ist, wie noch vor 10 Jahren, ist es immer noch eine der besten Möglichkeiten, um in einer kurzen Zeit sein Unternehmen bzw. Produkt so viele Menschen wie möglich vorzustellen bzw. nebenbei auch noch Geschäftskontakte zu knüpfen. Große Unternehmen können sich meist jede Messe leisten, doch frisch gegründete Startups sollten sich gründlich über die Messe informieren, denn nicht jede Messe ist für das Unternehmen unbedingt vorteilhaft. Neben der passenden Branche sollten auch andere Faktoren passen. Ist man lediglich in Deutschland tätig, macht es wenig Sinn auf eine Messe zu gehen, welche weitestgehend internationale Besucher hat.

Abwechslung für die Mitarbeiter

Die meisten Mitarbeiter sitzen von 9 bis 5 vor ihrem PC am Schreibtisch gehen nach Hause und kommen am nächsten Tag wieder. Und das Tag für Tag. Für motivierte Mitarbeiter kann eine Messe eine wahre Bereicherung sein, um mal aus dem alltäglichen Arbeitsleben zu entkommen. Durch so eine wichtige Veranstaltung und der Verantwortung über die Messetheke wird der Mitarbeiter zusätzlich motiviert und fühlt sich belohnt. Er kann neue Kontakte knüpfen und seine Kompetenz beweisen und sogar noch erweitern. Durch den direkten Kontakt mit dem Kunden kann er auf eine komplett andere Art und Weise Kunden gewinnen als sonst über das Internet. Natürlich muss auch mit Kritik gerechnet werden, sowohl positiv als auch negativ. Doch nur an negativer Kritik kann man wachsen. Sagt jeder nur wie toll alles ist, auch wenn es nicht stimmt, kann man nichts an sich verbessern.

Tipps für einen erfolgreichen Messestand

Die Messetheke ist das Herzstück eines jeden Messestandes. Das Design sollte man dabei Profis überlassen. Die haben etliche Jahre Erfahrung und wissen worauf es ankommt. Auch kennen diese sich perfekt mit Farben, Kombinationen und Harmonien aus, sodass der Stand professionell wirkt und die Farben zum Unternehmen passen. Um die Position der eigenen Messetheke muss man sich selbst kümmern. Diese ist eine der wichtigsten Kriterien neben der Messetheke an sich. Optimalerweise besucht man das Messegelände bereits einige Tage vor Beginn der Messe, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Die Hauptaktivität spielt sich meist in den Mittelgängen ab. In die hinterste Ecke, wo man kaum jemand sieht, gelangen nur die wenigsten Besucher. Ein andere Trick als junges Startup kann es sein, sich neben bekannte Hersteller zu stellen. Dort sieht erfahrungsgemäß viele Besucher und befindet man sich direkt nebenan ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese auch bei dem eigenen Stand vorbeischauen.