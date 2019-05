Jüdische Gemeinde Duisburg lädt zum Klavierfestival „Menorah“ ein

Gemeinsam mit der Konzertdirektion „Neue Sterne Classical Artists“ veranstaltet die Jüdische Gemeinde Duisburg-Mülheim/Ruhr-Oberhausen vom 02. bis zum 05. Juni erstmals das Klavierfestival „Menorah“.

Weltbekannte Pianisten unter der Führung von Albert Mamriev spielen unter anderem Werke von bekannten und weniger bekannten jüdischen Komponisten und erzählen dabei Geschichten über die klassische Musik, ihre jüdischen Wurzeln und die Entwicklung der Klassik im Jüdischen Staat Israel.

Klassische Musik verbindet und fördert das gegenseitige Verständnis zwischen den Religionen. Freuen Sie sich auf Musikstücke von jüdischen, christlichen und muslimischen Komponisten.

Wie die Menorah (das ist der siebenarmige Leuchter) bringt die klassische Musik viel Positives in die Welt.

Mit dieser mehrtägigen Veranstaltung will die Jüdische Gemeinde Gemeindemitgliedern und natürlich auch den andersgläubigen Menschen aus Duisburg, Mülheim und Oberhausen einige schöne Stunden der klassischen Musik vermitteln und schenken.

Und auf diese Pianistinnen und Pianisten dürfen Sie sich freuen:

Albert Mamriev Israel/ Deutschland

Yolande Kuznetsov Frankreich

Svetlana Egania Frankreich

Pavel Kachnov Ukraine

Yuri Bogdanov Russland

Filippo Arlia Italien

Cesare Chiacchiaretta Italien

Giulliano Adorno Italien

Andreas Fröhlich Deutschland

Alexander Hülshoff Deutschland

Ausführliche Biographien der Künstler finden Sie auf der Homepage der jüdischen Gemeinde

Programm (Hier als PDF-Download)

Bitte zu allen Veranstaltungen Ihren Personalausweis mitzubringen!

Sonntag 2. Juni

Beginn 16:00 Uhr Einlass 15.30 Uhr

Albert Mamriev – Israel/Deutschland

Orit Wolf. Associations

Noam Scheriff. For Ella

Ami Maayani. Largo from the Piano Concerto

Anton Rubinstein. Barcarolle in A minor

Charles Valentin Alkan. Scherzo de Bravoure

Piano Duo Svetlana Eganian & Yolande Kuznetsov – France



Edward Grieg. Peer Gynt Suite n 1 op.46 :Morning Mood

Ase’s Death

Anitra’s Dance

In the Hall of the Mountain King

Piotr Tschaikovsky. Suite “Casse- noisette”:

Ouverture miniature

Marche

Danse de la Feé Dragée

Danse russe “Trepak”

Danse Arabe

Danse chinoise

Danse des Mirlitons

Danse des fleurs

Aram Khatchatourian. Valse “Mascarade “

Adagio du ballet “Spartacus “

Danse des Sabres du ballet “Gayané”

George Gershwin. Ouverture cubaine

Montag 3. Juni

Beginn 19:00 Uhr Einlass 18.30 Uhr

Pavel Kachnov – Ukraine/Österreich

Gliere. 4 Preludes

Rachmaninov. Preludes Op. 23 n. 3 , 5, 7

Liszt. Vallee d’Obermann

Liszt. Sonetto del Petrarca N. 104

Liszt. Nocturne N. 3

Liszt. Hungarian Rhapsody n. 6

Dienstag 4. Juni

Beginn 11:00 Uhr Einlass 10.30 Uhr

Vorspiel Meisterklasse

Vorspiel ausgewählter Schüler

der Meisterklasse vor einer internationalen Jury

Dienstag 4. Juni

Beginn 19:00 Uhr Einlass 18.30 Uhr

Yuri Bogdanov (Piano) – Russia

Bach. Partita n. 6, in e minor

Mendelssohn. Rondo Capriccioso

Duo Bandoneon & Piano – Cesare Chiacchiaretta & Filippo Arlia – Italy

Bacalov. Il Postino

Gardel. Por una cabeza

Piazzolla. Oblivion

Piazzolla. Vuelvo al sur

Piazzolla. Milonga del Angel

Piazzolla. Adios Nonino

Piazzolla. La muerte del Angel

Piazzolla. Tanguedia

Piazzolla. Escualo

Piazzolla. Violentango

Chiacchiaretta. The Pink Tangher

Gershwin- Chiacchiaretta. Summertime

Mittwoch 5. Juni

Beginn 19:00 Uhr Einlass 18.30 Uhr

Giuliano Adorno (Piano) – Italy

“Around Gershwin”

Fazil Say Black Earth (Kara Toprak)

Claude Debussy Reflets dans l’eau

Fryderyk Chopin Ballade op. 23

Alexander Scriabin Sonata – Fantasia op. 19 (Andante – Presto)

George Gershwin 3 Prèludes

Fazil Say Summertime variations

Duo Cello &Piano – Alexander Hülshoff & Andreas Fröhlich – Germany

Debussy. Sonata in d minor, for Cello and Piano

Bloch. From „Jewish life“:Prayer,

Supplication,

Jewish Song,

Nigun

Schumann. Adagio and Allegro Op. 70

Jose Bragato. „Milontan“ and „Graciela y Buenos Aires“