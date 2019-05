Karlsruher SC – Alle Infos zur Aufstiegsfeier

Der KSC hat die Rückkehr in die 2. Bundesliga geschafft. Am letzten Wochenende gelang der Aufstieg in Münster. Bereits dort feierten die Fans ausgelassen. Richtig gekracht hat es dann am späten Abend, als die Mannschaft am Wildparkstadion ankam. Für die Fans des KSC ist die aktuelle Situation eine besondere, denn sie haben es verdient mit ihrem KSC zurückzukehren in die 2. Bundesliga. Hierher gehört der Verein mindestens. Viele Tränen vergossen die Anhänger in den letzten Jahren, dazu mussten sie viele Rückschläge hinnehmen. Eine bittere Relegation gegen den HSV etc. Fußballdeutschland freut sich auf den KSC. Nun gab es auch die Sondergenehmigung für eine unüberdachte Tribüne, bei aller Liebe. Fußballfans wollen kein Dach über den Kopf, jahrelang wurde man im Wildpark nass und genoss herrliche Schlachten bei Wind und Wetter.

Infos des Karlsruher SC:

„Gemeinsam GESCHAFFT“

Nach dem Spiel am vergangenen Samstag gegen Münster brachen alle Dämme bei den KSC-Anhängern, in Massen strömten die Fans auf den Platz und ließen ihrer Freude freien Lauf. Endlich stand der Aufstieg fest, endlich musste keiner mehr zittern und bangen. Am kommenden Samstag wird das letzte Spiel des KSC in dieser Drittligasaison angepfiffen, bevor die Blau-Weißen sich aus der Liga verabschieden. Ein Abschied, der natürlich noch einmal gebührend gefeiert werden muss. Schließlich geht es für die Karlsruher nach zwei Jahren Drittklassigkeit wieder nach oben, um sich dort neuen Herausforderungen zu stellen.

Feiern mit Mannschaft und Musik

Die finalen Abstimmungen zur Feier mit der Stadt laufen derzeit noch, dennoch steht bereits vieles fest. Nach dem Spiel diesen Samstag gegen den Halleschen FC startet die große „KSC-Aufstiegsfeier powered by CG Gruppe“. Die Feierlichkeiten werden sich hinter der Haupttribüne auf Platz 6 des Wildparkgeländes (Kunstrasenplatz) abspielen. Dort steht dann eine große Bühne, auf der ein Rahmenprogramm geboten wird. Natürlich darf die Mannschaft bei dieser Feier nicht fehlen, deshalb wird unser Stadionsprecher Martin Wacker alle Spieler auf der Bühne versammeln und einzeln vorstellen. So können die Fans noch einmal mit ihnen zusammen jubeln, dass der Aufstieg geschafft wurde. Für die passende Musik zur guten Laune sorgt ein DJ der „neuen Welle“. Damit alle Besucher bestens versorgt sind, stehen Cateringstände um das Festgelände.

Einlass mit oder ohne Ticket für KSC – Halle

Zur Aufstiegsfeier automatisch eingeladen sind alle mit einem Ticket für das Spiel KSC gegen Halle. Um sich die besten Plätze zu sichern, empfiehlt sich der Gang auf das Gelände direkt nach dem Spielende. Das Betreten des Stadioninnenraums ist nach Spielende verboten.

Auch ohne Karte für das letzte Saisonspiel gibt es die Möglichkeit, bei der Feier dabei zu sein. Nach Abpfiff können Fans ohne Karte durch die Eingänge „Nackter Mann“ und „Germania“ zur Aufstiegsfeier auf dem Kunstrasenplatz gelangen. Die Kapazitäten sind allerdings begrenzt!

Regelungen zur Sicherheit

An den Eingängen wird es Personenkontrollen geben. Es ist nicht erlaubt, Getränke und Speisen mit auf das Gelände zu nehmen. Außerdem strengstens verboten ist das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik. Verstöße gegen dieses Verbot können zum Abbruch der Veranstaltung führen. Der Verein behält sich vor, stark alkoholisierten Personen den Zutritt zum Kunstrasenplatz zu verwehren. Der Zugang zu Platz 6 erfolgt nur über die Südseite entlang der Fasanenmauer. Alle weiteren Regelungen finden sich in unseren AGBs. Das Ende der Veranstaltung ist für 19 Uhr geplant.