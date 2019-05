MSV Duisburg – Ennatz vor dem Aus? Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt

Beim MSV Duisburg läuft es sportlich schon lange nicht rund, aber auch hinter den Kulissen gibt es Unruhe.

Der Abstieg war schon lange besiegelt bei den Meiderichern. Doch die Verantwortlichen des Clubs malten sich wochenlang, sogar monatelang die Welt schön. Im Endeffekt verpassten die Verantwortlichen einen Wechsel auf der Manager-Position. Hier hätte man reagieren können, um einen neuen Impuls zu setzen. Es gibt Beispiele die klar und deutlich zeigen, dass der Wechsel auf dieser Ebene einen neuen Impuls brachte. Siehe Ingolstadt, Sandhausen etc. gegen diesen Wechsel entschied sich die Vereinsführung um Präsident Ingo Wald. Beim MSV lebt man die: „ach das wird schon“, Mentalität.

Nun gibt es auch noch Ärger um das Maskottchen der Meidericher, denn es gibt Gerüchte, dass aus Kostengründen in der kommenden Saison kein „Ennatz“ mehr durch die Schauinsland-Reisen Arena marschiert und die kleinsten Fans glücklich stimmt. Ennatz ist das Maskottchen des Clubs und wurde nach Vereinslegende Bernard Dietz benannt. Der Europameister von 1980 trägt den Spitznamen „Ennatz“.

Um das Maskottchen gab es bereits in der Vergangenheit große Schlagzeilen, denn die Mitarbeiter des Vereins die diesen Job ausüben wurden lt. Aussagen der einzelnen Personen, belegt durch Mailverkehr etc. nicht gut behandelt. Neben den Auftritten im Stadion muss der „Ennatz“ auch auf Kindergeburtstagen, Veranstaltungen etc. ran. Das Personal äußerte, dass man teilweise auch Honorare viel zu spät bezahlt bekam. Dazu sollen die Missstände am Material groß sein. Die Protagonisten unter dem Maskottchen monierten die mangelnde Ausstattung. Die Antwort vom Club, so die Mitarbeiter: „Wir haben da kein Geld für“. Wurde am falschen Eck gespart? Die Ennatz-Angestellten arbeiten nämlich neben ihren Hauptjob auf geringfügiger Beschäftigungsart für den Verein. Laut Aussagen eines Ex-Mitarbeiters wurden sie von Termin zu Termin gehetzt. Teilweise am Ende um vergrault zu werden sogar zu „Fake-Terminen“, eine Entlohnung für diese Veranstaltungen gab es nicht, sondern eher einen Rüffel für die Kilometerabrechnung.

Nun muss die Geschäftsführung des Vereins nach dem Abstieg in Liga 3 den roten Stift rausholen, was legitim ist. Doch die Frage ist: Was wird aus Ennatz? Eine Frage die dem aktuellen Personal bis Dato noch nicht beantwortet worden ist. Es wird sogar über ein Ende spekuliert. Ein Ende des Maskottchens können wir uns aber nicht vorstellen, daher hat sich die XN-Redaktion dazu entschlossen eine Anfrage bei MSV-Geschäftsführer Peter Monhaupt vorzunehmen, so dass der Verein die Möglichkeit erhält auf diese Vorwürfe und Gerüchte Stellung zu beziehen.

Der Vorgänger des aktuellen Ennatz ist übrigens freigestellt worden, da er Missstände in der Arena per soziale Medien aufklärte. Infos die für die Gesellschaft aber von großen Interesse waren, denn so gab es in der Arena Lebensmittel die das MHD deutlich überschritten hatten. Die Protagonisten baten darum klar zu stellen, dass unter dem Vorhang Menschen mit einem guten Bildungsabschluss arbeiten und keine „Lakaien“, ohne jegliche Ausbildung. Sie üben den Job mit Freude aus, um den Kindern ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern.