Jugend-Landtag Nordrhein-Westfalen: Abgeordnete für drei Tage

Vom 04. bis 06. Juli 2019 wird in der Landeshauptstadt Düsseldorf der zehnte „Jugend-Landtag Nordrhein-Westfalen“ stattfinden. Der Landtag Nordrhein-Westfalen möchte so Jugendlichen die Möglichkeit geben, Politik und Demokratie hautnah zu erleben.

Rainer Bischoff selbst sagt dazu:

„Seit 2008 gibt es den dreitägigen Jugendlandtag bei uns in Nordrhein Westfalen, welcher schon mehr als 2200 Jugendlichen die Möglichkeit gab, in die Rolle eines/einer Abgeordneten zu schlüpfen und die parlamentarischen Abläufe von der Fraktionssitzung bis hin zur endgültigen Abstimmung nach einer ausgiebigen Debatte kennenzulernen.

Ich unterstütze dieses Projekt und finde, dass der Jugendlandtag eine hervorragende Möglichkeit ist, sich über die parlamentarische Arbeit bei uns im Landtag zu informieren und aktiv Teil des Demokratieprozesses zu werden. Ich freue mich sehr auf zahlreiche Bewerbungen, gerade in einer Zeit, in der politisches und gesellschaftliches Engagement immer wichtiger wird. Mit dem Jugendlandtag möchte ich zu einem gesellschaftlichen Engagement in langfristiger Form ermuntern.“

Ausreichend für die Bewerbung sind eine Mail, ein Fax oder ein Brief mit (E-Mail-) Adresse, Altersangabe sowie einer kurzen Erläuterung, warum man beim Jugend-Landtag mitmachen möchte.

Bewerbungsschluss ist Dienstag, 14. Mai 2019.

Kontaktdaten Büro Rainer Bischoff:

Rainer Bischoff, MdL

Landtag NRW

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf

Tel.: 0211/884 – 2700

Fax: 0211/884 – 3191

Email: rainer.bischoff@landtag.nrw.de