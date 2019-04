Deutschland zieht es zurück in die Spiritualität

Immer mehr Menschen bezeichnen sich heutzutage lieber als spirituell statt als religiös. Denn während die Anzahl christlicher Glaubensanhänger immer weiter zurückgeht, erfreuen sich neue – oder auch altbekannte – Trends wie Achtsamkeit und Meditation größer werdender Beliebtheit. So gaben einer entsprechenden Umfrage (hier als PDF) zufolge rund zwei Drittel aller Deutschen an, sich für den Sinn des Lebens zu interessieren und offen für neue Bewusstseinsthemen zu sein. Dabei zeichnet sich diese Entwicklung unabhängig von Geschlechtern oder Berufen ab – so gehen beispielsweise gestresste Manager am Wochenende zum Zen-Meditationskurs, flippige Studenten zum Achtsamkeitstraining und aktive Rentner zum Yoga-Kurs. Wieso erhalten spirituelle Praktiken und Esoterik so viel Zulauf?

Experten erklären sich den Boom des Themas Spiritualität durch die wachsende Rastlosigkeit, die unsere Gesellschaft übermannt. Stress, Überforderung, Hektik oder gar ein Burnout – die deutsche Arbeitskultur fordert ihren Preis, und immer mehr Menschen sind auf der Suche nach sanften Methoden, um der gestressten Seele Linderung zu verschaffen. So ist sich mittlerweile jeder Dritte sicher, dass Meditation und Achtsamkeitsübungen helfen können. Diese Tendenz kommt auch nicht von ungefähr, schließlich können die entspannenden Übungen nachweislich zu mehr Gelassenheit, innerer Ruhe und Selbstakzeptanz führen.

Zugleich suchen immer mehr gestresste Menschen fernab von Familie, Partner und sozialem Umfeld nach seelischer und moralischer Unterstützung. Viele greifen dabei auf die Hilfe spiritueller Lebensberater und Astrologen zurück, um Inspiration für die Zukunft zu bekommen. Prophezeiungen sind mittlerweile so beliebt, dass es sogar Astrologen gibt, die zu Berühmtheiten geworden sind – so wie Mauretania Gregor, die auf Viversum regelmäßig in die Sterne schaut und den jeweiligen Sternzeichen ihr aktuelles Monatshoroskop per Video erklärt. Sie hat darüber hinaus ihren eigenen YouTube-Channel und gibt ihren Fans auch auf Facebook Ratschläge bezüglich der Sternenkonstellationen. Auch Alexader Kopitkow dürfte vielen Deutschen ein Begriff sein, wagt er doch regelmäßig im Astro-TV den Blick in die Sterne. Neben dem beratenden Aspekt dürfte auch der Unterhaltungsfaktor der Prophezeiungen die Faszination steigern.

Erstaunlich viele Vorhersagen in Horoskopen treffen zu – weil die Menschen daran glauben. Meist sind die Vorhersagen so vage formuliert, dass man stets einen Funken Wahrheit darin erkennen oder seine eigene Situation hineininterpretieren kann – entsprechend fühlen sich viele von den Zukunftsvisionen der Astrologen angesprochen. Doch ob nun der Glaube an Astrologie, spirituelle Heilungen oder Achtsamkeitsübungen – fest steht, die Einstellung der Menschen gegenüber Spiritualität hat sich gewandelt.



Bildrechte: Flickr Horoskope Sari Montag CC BY-SA 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten