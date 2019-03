Bundesliga – Spannung wie selten zuvor – Fortuna Düsseldorf mit breiter Brust in den Saisonendspurt

Die Bundesligasaison 2018/19 befindet sich aktuell im Endspurt. Viele Entscheidungen, egal ob im Abstiegskampf, Meisterschaft oder in der Belegung der internationalen Plätze sind offen. Für den Fußballfan ist die aktuelle Tabellenkonstellation in der Bundesliga ein „Glücksgriff“, denn lange Zeit sehnten sich die Anhänger nach einem spannenden Meisterschaftskampf, wo der FC Bayern München nicht schon zu Ostern die Meisterschaft feiert.

Das ist in der aktuellen Saison gegeben. Am 06.04.2019 steigt am Samstagabend in der Allianz-Arena München sogar das Duell der Spielzeit, denn die Bayern empfangen den BVB zum direkten Duell um Platz 1. Der Kampf um die europäischen Platzierungen ist ebenfalls spannend, denn die Vereine Leipzig, Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg und Leverkusen kämpfen noch um eine Teilnahme in der Champions-League, während die weiteren Teams um die Europa-League kämpfen. Ein Verein aus dem Ruhrgebiet wird den Kampf um die internationalen Plätze nicht angehen. Das ist der FC Schalke 04. Hier steigt Woche für Woche der Abstiegskampf. Der letztjährige Vizemeister befindet sich in einem unbeschreiblichen Chaoszustand. Nach dem Heidel-Abgang und der Entlassung von Tedesco befinden sich die Königsblauen nun in einer Findungsphase. Viel Zeit dafür bleibt aber nicht, denn die Tabellenkonstellation im Keller der Liga ist eng. Stevens der Jahrhunderttrainer ließ sich von Tönnies für ein erneutes Engagement in der Bundesliga überreden, unterstützt wird er bei seiner täglichen Trainingsarbeit von Eurofighter Mike Büskens. Aktuell trennen den FC Schalke 04 nur 3 Punkte von einem Relegationsplatz. Dieser wird aktuell vom VfB Stuttgart belegt. Die Schwaben gastrieren am letzten Spieltag in Gelsenkirchen. Spannende Konstellationen also.

Düsseldorf kann mit breiter Brust in die Endphase der Saison gehen

In Düsseldorf kann man die restlichen Spiele der Saison entspannt angehen, denn der Klassenerhalt ist nur noch Formsache. Beim Erhalt der Klasse steigt sicherlich eine große Party in Düsseldorf. Es ist beeindruckend zu sehen, was sich in Düsseldorf getan hat. Friedhelm Funkel schaffte es nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga die nötigen Punkte für einen Ligaverbleib zu sammeln. Die Punktausbeute war nicht immer einfach, da die Ergebnisse schwankten. Ein großer Vorteil für Funkel und sein Team war der ständige Rückhalt der Fans. Die Zuschauer entwickelten ein Gespür für Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft ist ein altes Zitat, was aber auf die Fortuna zutrifft. In der Winterpause gab es einiges an Ärger um die Funkel-Posse, was den Verein letztlich aber einen Schub gegeben hat, es wirkt so als wenn der Zusammenhalt nun noch enger ist als vor der Posse. Düsseldorf belegt aktuell Tabellenplatz 12 in der Liga. Mit 31 Punkten steht man solide da. Trotz viel Widerstand: Verletzungen, Sperren, Trainerdiskussion etc. stimmen die Ergebnisse. Bitter sind natürlich die Spiele Frankfurt etc. hier wurden klare Grenzen aufgezeigt, welche letztlich aber einen positiven Lerneffekt erzielten, da die Fehler Großteils abgestellt worden sind.

Am Samstagnachmittag empfängt Düsseldorf Borussia Mönchengladbach zum Niederrhein-Derby.