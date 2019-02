Duisburg: Warnstreik AWO am 18. Und 19. Februar

Im Rahmen der Tarifauseinandersetzung zwischen ver.di und der AWO NRW ruft die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten der AWO Betriebe in NRW am 18. und 19. Februar 2019 erneut zum Warnstreik auf. Auch aus Duisburg und vom Niederrhein werden Seniorenzentren, Kindertageseinrichtungen, Beratungsstellen und Verwaltung an der zentralen Kundgebung in Essen teilnehmen.

An beiden Streiktagen werden aus Duisburg und vom Niederrhein 100 Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt teilnehmen., Von 22 KITAS werden 10 geschlossen, die anderen werden mit Notgruppen betrieben. Notdienstvereinbarungen gibt es auch für die Einrichtungen der AWO Seniorendienste Niederrhein

Am zweiten Warnstreiktag wird regional gestreikt. Von Mönchengladbach über Krefeld, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort, Moers, Rheinberg, Duisburg, Dinslaken Voerde bis Wesel werden die aufgerufenen AWO Betriebe betroffen sein.

Thomas Keuer, Geschäftsführer der Gewerkschaft ver.di Duisburg Niederrhein, rechnet mit einer hohen Streikbeteiligung und geht davon aus, dass es zu Leistungseinschränkungen an diesen Tagen kommen wird. Dafür bittet ver.di um Verständnis.

Die Arbeitgeberseite hatte in der dritten Verhandlungsrunde ihr Angebot nur unwesentlich verändert. Es waren Tippelschrittchen, aber kein einigungsfähiges Angebot für die Entgelterhöhungen.

ver.di fordert mit der durchschnittlichen Erhöhung von 10% eine Angleichung der Löhne an das Lohnniveau im öffentlichen Dienst. Gleiches Geld für gleiche Arbeiten. Das ist in Zeiten von Fachkräftemangel bei steigendem Bedarf an Fachkräften die einzig richtige Antwort auf die „sozialpolitische Wirklichkeit“.

Die Streikenden treffen sich am 18. Februar 2019 um 11 Uhr vor dem AWO Kreisverband in Essen (Pferdemarkt) um in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt zur zentralen Kundgebung auf dem Willi-Brandt-Platz zu gehen. Am 19. Februar 2019 werden die AWO Betriebe des Kreisverbandes Wesel und der Seniorendienste Niederrheinin Rheinberg weiterstreiken. Die Streikenden versammeln sich vor ihren Einrichtungen und werden mit Bussen nach Rheinberg fahren. Hier in unmittelbarer Nachbarschaft zur AWO Geschäftsstelle wird es ab 10.00 Uhr einen Demoauftakt und Demo Zug durch Rheinberg, sowie eine anschließende Kundgebung mit Bühnenprogramm und Imbiss geben. Gegen 13.00 werden die Streikenden zurückfahren.

