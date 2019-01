KFC holt Robin Udegbe

Robin Udegbe kehrt zum KFC Uerdingen zurück: Der 27 Jahre alte Torwart kommt von Rot-Weiß Oberhausen, wo er gesetzt war. In Krefeld unterschreibt er einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. „Wir freuen uns, Robin Udegbe wieder bei uns zu haben. Er hat mit toller und konstanter Leistung überzeugt und wird uns noch einmal Rückhalt geben“, sagt KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart. Der 194cm große Udegbe hat bereits in der Saison 2013/2014 in Krefeld gespielt und war dort Kapitän, bevor er nach Oberhausen wechselte.

