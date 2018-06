Sommerreifen im Test – optimale Wahl für alle Fahrzeugtypen

Im Frühling erfolgt für die meisten Autofahrer der Wechsel auf die Sommerreifen. Dieser sollte vorgenommen werden, wenn die Temperatur am Tage dauerhaft einen Wert von sieben Grad Celsius übersteigt. Der saisonbedingte Wechsel der Reifen ist eine gute Gelegenheit zu prüfen, ob die Reifen noch genügend Profil haben oder ob ein anderer Defekt vorliegt. Von Vorteil ist es, wenn alle Reifen zum gleichen Zeitpunkt ausgetauscht werden. Dann nutzen sie sich gleichmäßig ab, was für das optimale Fahrverhalten von Vorteil ist. Der Kauf einzelner Sommerreifen wird hingegen notwendig, wenn ein Reifen defekt oder gar platt ist. Wichtig ist, dass vor dem Kauf die Preise intensiv verglichen werden. Auch das Studium von Testberichten ist empfehlenswert. Nicht immer sind die Angebote der Markenhersteller unbedingt die erste Wahl. Es gibt auch preiswerte Reifen, die in den aktuellen Testergebnissen sehr gut sind und die von ausländischen Herstellern gefertigt wurden. Zu beachten sind außerdem die Merkmale der Reifen. Neben der Größe ist auch ein wichtiges Kaufkriterium, vor allem dann, wenn das Fahrzeug für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt ist.

Bewertung der Sommerreifen miteinander vergleichen

Das Ranking der besten getesteten Sommerreifen kann im Internet auf einem Blick eingesehen werden. Dabei werden verschiedene Reifentypen gelistet. Auch eine gezielte Suche ist möglich, wenn ein ganz bestimmter Reifen benötigt wird. Werden gekauft, können diese direkt über das Ranking bestellt werden. Dabei wird nicht nur die exakte Bezeichnung des Reifens, sondern auch die Bewertung aufgeführt und entsprechend gelistet. Der Reifenkäufer kann sich direkt über die Qualität der Reifen informieren. Dabei spielt nicht nur eine Rolle, was die Testergebnisse aussagen. Auch die Meinung von Autofahrern, die bereits eine oder mehrere Sommerperioden mit den Reifen fahren, können eingesehen werden. Dies ist für viele Kunden sehr wichtig, denn die Praxis unterscheidet sich mitunter von den Bewertungen, die von den Testern abgegeben werden. Insgesamt bekommt der Kunde in jedem Fall ein sehr rundes Bild, was den Kauf der Sommerreifen aus der großen Auswahl heraus sehr erleichtert.

Einfacher Kauf von Sommerreifen im Internet

Der Kauf von Sommerreifen kann einfach und schnell über das Internet erledigt werden. Die Lieferung erfolgt mitunter schon am nächsten Werktag, sodass der Reifenwechsel sehr zügig in Angriff genommen werden kann. Die Preise sind Internet häufig deutlich günstiger, als wenn der Kunde bei einem stationären Reifenhändler vor Ort kauft. Die Online-Reifenhändler sparen Kosten für die Anmietung eines Ladengeschäfts und für das Verkaufspersonal. Diese Ersparnis wird im Online-Handel an die Kunden weitergegeben. Zudem haben die Online-Händler die Möglichkeit, größere Lagerbestände günstig einzukaufen. Im stationären Handel ist dafür oftmals keine Kapazität da.

Die günstigen Online-Preise für Sommerreifen kommen nicht zuletzt auch durch die intensiven Vergleichsmöglichkeiten zustande. Der Kunde sieht mit einem Klick, welcher Händler den gewünschten Reifen mit dem besten Testergebnis am günstigsten verkauft. So entsteht ein Preisdruck, dem viele Händler nachgeben, um konkurrenzfähig zu sein. Der Kunde profitiert davon, indem er den Testsieger zu besonders günstigen Konditionen einkaufen kann.

