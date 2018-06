Duisburg: Nikki Johnstone gewinnt 35. Rhein-Ruhr-Marathon

Der Schotte Nikki Johnstone gewann am Sonntag den 35. Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg. Der Läufer vom ART Düsseldorf setzte sich mit einer Zeit von 2:28,40 Stunden gegen David Schönherr, LSF Münster, 2:34,36 Std und den für LAZ Puma Rhein-Sieg starteten Eritreer Dani Tsagay 2:40,40 Std durch. Bei den Frauen überquerte Marathon-Debütantin Annika Vössing vom LAV Oberhausen in 2:57,27 als Siegerin die Ziellinie in der Schauinsland-Reisen-Arena vor Anke Lehmann (Lauffreunde HADI Wesel) in 3:03,24 Std und Carina Fierek vom TuS Xanten in 3:06,53.

Im Halbmarathon war der Magdeburger Sebastian Kestner mit einer Zeit von 1:13,27 nicht zu schlagen. Mit dem Sieg über die 21,1 Kilometer sicherte sich Kestner von Fahrrad Magdeburg zugleich den Titel im Rahmen der deutschen Finanzamtsmeisterschaften. Bei den Frauen setzte sich Anke Essener aus Ostbevern mit einer Zeit von 1:26,13 Std. durch. Bei den Inlinern setzte sich der für den Berliner SSC startende Venezuelaner mit dem neuen Streckenrekord von 1:08,14 durch. Bei den Frauen fuhr Katharina Rumpus (Powerslide Matter World/Heilbronn) mit 1:14,19 Std. ebenfalls eine neue Streckenbestzeit heraus.

Insgesamt 5513 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ging im Sportpark Duisburg an den Start. Mehrere zehntausend Zuschauer verfolgten den Stadtmarathon am Streckenrand. Die Läuferinnen und Läufer lobten die außergewöhnlich gute Stimmung an den Strecke und das Erlebnis des Zieleinlaufs in das Zweitliga-Stadion des MSV. Nikki Johnstone sagte über den Lauf bei nahezu optimalen Witterungsbedingungen: „Duisburg ist phantastisch. Ich wundere mich über mich selbst, dass ich nicht schon vorher hier einmal an den Start gegangen bin.“ Die Siegerin bei den Frauen, Anja Vössing, ergänzte: „Die Zuschauer haben mir über die schwierigsten Kilometer hinweggeholfen und mir einen Push gegeben.“

Die Polizei meldete bis zum Nachmittag keine besonderen Vorkommnisse zum Marathon-Tag in Duisburg. 24 Autos mussten abgeschleppt werden.

Der Stadtsportbund Duisburg veranstaltet den Rhein-Ruhr-Marathon in Zusammenarbeit mit dem LC Duisburg. Der Termin für die 36. Auflage wird der 2. Juni 2019 sein.

Alle Ergebnisse unter

Fotostrecke unter

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Mehr

Drucken