Brillenstyles: Welche sind in dieser Saison beliebt?

Wer darüber nachdenkt, sich diesen Sommer eine neue Brille zuzulegen, findet hier einige Anregungen bezüglich Formen, Farben und Materialien. Von dezent bis extravagant ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die aktuellen Trends stehen sowohl Frauen als auch Männern; Unterschiede zeigen sich lediglich in Details. So entdecken viele Kundinnen in dieser Saison schmale Fassungen für sich, während unter den männlichen Kunden ein verstärktes Interesse an runden und ovalen Retro-Gläsern zu herrschen scheint.

Bei den Formen gibt es aktuell eine große Vielfalt zu entdecken. Nach wie vor ist die beliebt. So bieten Marken wie Ray-Ban nicht mehr nur Modelle in Kasten-, sondern auch solche in Pantoform an, . Die runde Brille ist ebenfalls angesagt. Ein Newcomer bei den Brillentrends ist die Pilotenbrille, die nicht mehr nur als Sonnenbrille, sondern heute auch mit Korrekturgläsern getragen wird. Sowohl bei dieser als auch bei anderen Gestellformen darf der doppelte Nasensteg in dieser Saison nicht fehlen.

Extravaganter wird es, wenn man einen Blick auf die kantigeren Modelle dieser Saison wirft. Das sind zum einen die mehreckigen Hexagon- und Oktagon-Gestelle mit dünnem Rahmen. Dazu kommen grafische und architektonisch geprägte Formen, die stark an den Futurismus der achtziger Jahre erinnern. Bei den oft wuchtigen Gestellen sollten Trägerinnen darauf achten, dass sie über die Augenbrauen reichen, damit keine Disharmonie zwischen den Formen entsteht. Noch außergewöhnlicher wird der Look mit Brillen, die runde und eckige Formen miteinander verbinden und so interessante Kontraste schaffen. Für Damen kommt noch die Brille mit geschwungenem Doppelrahmen hinzu, der die Form der Augenbrauen umspielt.

Was das Material angeht, ist der Metall-Look mit dünnem, doch sehr robustem Gestell weiterhin sehr beliebt. Das gleiche gilt für die leicht transparenten oder pastellfarbenen Fassungen aus Acetat, die oft mit runden und großen Gläsern getragen werden. Bei runden Brillen ist auch Titan als Material beliebt, da es besonders leicht ist und der Brille einen edlen Touch verleiht.

Was Farben angeht, sind in diesem Sommer vor allem blaue Fassungen im Kommen. Schwarz bleibt als Klassiker sowohl für metallene als auch für Gestelle aus Acetat beliebt. Wer die futuristischen Gestelle mag, kann sich hier auch farblich mit leuchtend bunten Tönen wie der austoben. Brillen mit Metallrahmen sind neben Silber, Gold und Kupfer außerdem in Schwarz, Grau und kräftigen Farben wie Rot, Grün und Blau zu sehen.



Bildrechte: Flickr CC BY 2.0

