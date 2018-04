Duisburg: Bunerts Lichterlauf – Jetzt melden weil der nächste Winter ganz bestimmt kommt

Auch wenn der Sommer noch nicht angefangen hat, das steht fest. Der nächste Winter kommt bestimmt und ohne 180 Lampen entlang der Regattastrecke sieht es dann fürs Training ziemlich finster aus. Am Samstag, 22. September, sorgt der 16. Bunerts Lichterlauf dafür, dass Duisburgs Jogger trotzdem ihre Lieblingsstrecke vor Augen haben. Ab sofort können die Lichterläufer für ihre „Erleuchtung“ melden. Die Adresse führt direkt an die Startlinie im Sportpark Duisburg. Gastgeber des Benefiz-Rennens sind Laufsport Bunert und der Stadtsportbund Duisburg.

Das „Preisgeld“ für den Benefizlauf beträgt satte 20.000 Euro. Der Erlös aus der Startgebühr lässt die Laternen rund um die Regattabahn leuchten. Damit das gelingt, müssen sich etwa 2500 Läuferinnen und Läufer auf die Strecke(n) machen. So lassen sich die laufenden Kosten für die Beleuchtung der beliebtesten Laufstrecke in Duisburg decken. Der Erfinder des Laufes, Jörg Bunert, sagt dazu: „Das ist die wichtigste Säule, wenn es um die Finanzierung des Projekts geht.“ Uwe Busch, Geschäftsführer des SSB, sagt: „Wer beim Lichterlauf startet, tut dies für sich selbst. Denn sie oder er profitieren davon, dass sie das ganze Jahr über auch abends und am frühen Morgen trainieren können.“

Wie immer gibt es sechs Läufe, um passend am Start zu sein: Walking und Nordic Walking über 5000 Meter, Bambinilauf (400 m) , den Fun Run inkl. Schülerwertung über 5000 m, den AOK Firmenlauf über 5000 m und den Hauptlauf der Duisburger Wohnungsgenossenschaften über die vollen zehn Kilometer durch die Nacht in Duisburg. Wie immer sind auch die Preise: 14 Euro für Erwachsene, 6 Euro für den Schüler und Jugendlauf. Bambini sind kostenlos unterwegs. Ebenfalls wie gewohnt. Die Anmeldung kann bis zum 13. September bequem online erfolgen. Nachmeldungen sind ab dem 14. September möglich, kosten aber drei Euro mehr.

Und hier noch die Rennen und Startzeiten:

Walking und Nordic Walking – 5000 m – 18:45 Uhr – 14 Euro

Bambinilauf – 400 m – 18:15 Uhr – kostenlos

Fun Run/ inkl. Schülerwertung – 5000 m – 18:45 Uhr – 14 Euro

AOK Firmenlauf – 5000 m – 18:45 Uhr – 14 Euro

Duisburger Wohnungsgenossenschaften Hauptlauf – 10000 m – 20:00 Uhr –

14 Euro

Anmeldung unter

