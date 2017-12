Duisburgs Schande wird immer schändlicher

Weiß jemand Genaueres zum aktuellen Antrag der Verteidigungs-Anwälte auf Einstellung des LoPa-Verfahrens?

So viel gutes Stadtmarketing kann man gar nicht machen wie jetzt überörtlich wieder Duisburger Restbestände an Porzellan zerschlagen werden.

Wann äußert sich eigentlich mal die Politik in Duisburg, wann der OB zu diesen Vorgängen? Schweigen allerorten, dabei müsste es doch sofort allseits jede Menge Kommentare dazu geben. Allein schon aus Anteilnahme. Aber manch eine(!) braucht eben ein ganzes Jahr zu solchen Gesten, warum soll man schneller sein?



Knapp zwei Wochen nach Beginn des Verfahrens haben mehrere Verteidiger die Einstellung beantragt. Die Anklage der Staatsanwaltschaft sei zu unbestimmt, sagte ein Verteidiger. Es sei nicht klar was seinem Mandanten zur Last gelegt wird. Andere Verteidiger schlossen sich dem Antrag an. Zuvor hatte einige Vertreter von Angeklagten bereits die Aussetzung des Prozesses beantragt. Hier nur drei der Fundstellen im Netz:

Was hat die Staatsanwaltschaft verbrochen, dass die Anwälte die Einstellung fordern? Es kann nur ein Spiel auf Zeit sein, oder steckt mehr dahinter?

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn

Mehr

Drucken