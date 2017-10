Erschreckend: Fast jedes dritte Kind in Duisburg ist inzwischen auf Hartz IV angewiesen

Die Zahl der Duisburger Kinder, die in Hartz-IV-Verhältnissen leben, ist damit weiter angestiegen. Mittlerweile ist fast jedes dritte Kind in Duisburg auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen, mehr als doppelt so viele wie im Bundesdurchschnitt, so die Zahlen des DGB in Duisburg.

Tja und für 2017 gibt die Stadt fast 10 Mio. EURO für die Deutsche Oper am Rhein(DOR) dazu, so der aktuelle Haushaltsentwurf und die DVV macht 60 Mio. EURO Miese.

Tja und unser Bundestag ist größer als das indische Parlament, wobei das immerhin mehr als 1,3 Mrd. Menschen vertritt. Das kostet den deutschen Steuerzahler schätzungsweise 7-9 Mio. Euro mehr als in der letzten Legislatur. Aber die schware „0“ muß unbedingt weiter gepflegt werden.

Tja und das ist das Land in dem wir gut und gerne leben.

Tja und wie hieß es so schön KRAFTvoll-KRAFTlos: Wir lassen kein Kind zurück.