Es bewegt sich was bei Duisburgs „The Curve“.

Da hatte ich noch vor kurzem verkündet bei „The Curve“ im Innenhafen bewege sich nichts und schwupps da gibts tatsächlich doch was Neues.

The Curve: Laut Die Developer aus Düsseldorf ein Leuchtturmprojekt für Duisburgs Innenhafen. Hier ein Entwurf von Die Developer wie es 2018/2019 mal aussehen soll.

Doch das ist für den Duisburger Haushalt weniger schön, denn die verantwortlichen Verkäufer seitens der Stadt haben vergessen das Baugrundstück ordentlich und rechtzeitig aufzubereiten. Der Käufer und Investor „Die Developer“ (auf deutsch: „The Entwickler“) aus Düsseldorf pocht jetzt auf sein Käuferrecht. Der Kaufpreis betrug übrigens rund 4,5 Mio. Euro und die Gesamtinvestitionen für Wohnungen, Hotel und Büros sollen sich auf rund 100 Mio. Euro belaufen.

Die Aufbereitung wird wohl die stadteigene Gebag übernehmen, die sich anschickt DER Flächenentwickler der Stadt zu werden. Dann hat man die Kosten im Griff. Wer`s glaubt wird selig.

Im Falle „The Curve“ muß die Gebag eventuelle Altlasten wie Flieger-Bomben entfernen und den Schlick im Baugebiet mittels Betonsäulen „bekämpfen“ um das Grundstück so zu befestigen und baufest zu machen. Hoffentlich muß man dazu nicht die Treppe abreißen und dann -weil Kaufgegenstand- wieder neu errichten.

Angeblich sei dazu ein Betrag von mind. 3,5 Mio. Euro notwendig den die Stadt bezahlen muß. Die hatte dafür mal einen Zuschuß vom Land, doch diesen anderweitig ausgegeben. Blöderweise hat man -wie gesagt- auch noch vergessen das Ganze rechtzeitig in Angriff zu nehmen. Mal schauen ob es da noch Klagen seitens des Käufers wegen Bauverzögerungen gibt.

Da sag ich mal: Durcheinander plus Vergesslichkeit plus Zusatzkosten gepaart mit OB-Linkscher Großwichtigtuerei ergibt in der Summe = KOTZREIZ. Sorry, aber langsam aber sicher fallen mir keine weniger deftigen Worte mehr ein, wenn ich über derartiges berichte. Sobald es nicht mehr jugendfrei ist, gebe ich Bescheid, dann bitte meine Artikel erst ab 22 Uhr lesen.

