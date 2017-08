Duisburger-OB-Wahlcheck geht in die 2. Runde. Jetzt fragen die Leser.

Nachdem bis auf Sören Link und Erkan Kocalar alle OB-Wahl-Kandidaten plus eine Kandidatin in den letzten Wochen auf meine Fragen geantwortet haben, folgt nun die 2. Runde. Diesmal sind noch vier Leute dabei und zwar die vier, die in der 1. Runde antworteten und auch noch „im OB-Rennen“ sind: Melanie Händelkes, Thomas Wolters, Gerhard Meyer und Yasar Durmus.

Alle vier haben zugesagt mitzumachen, wenn sie nun die Fragen der xtranews-Leser beantworten sollen.

Das Procedere ist ganz einfach: Wer Fragen an alle vier oder nur eine/n KandidatenIn hat oder auch nur an zwei, der schreibt seine Frage/n einfach in eine Kommentarfeld unter diesen Artikel oder sendet die Frage/n an misch@xtranews.de Stichwort „OB-KANDIDATEN-FRAGEN“.

Bitte nur max. drei Fragen eintragen bzw. senden und die Fragen nummerieren (1.-3.).

Am besten wäre es wenn die Fragen wie folgt formuliert wären (2 Beispiele):

Frage Nr. 1 an alle: … Frage? …

Frage Nr. 2 an alle: … Frage? …

Frage Nr. 3 speziell an Kandidat (Name): … Frage? …

oder

Frage Nr. 1 speziell an Kandidat (Name): … Frage? …

Frage Nr. 2 speziell an Kandidat (Name): … Frage? …

Frage Nr. 3 an alle: … Frage? …

Bis zum 30. August sammeln wir alle Fragen und wählen für jeden der vier Kandidaten 15-20 Stück aus. Die Fragen sollte bitte von allgemeinem Interesse sein, verständlich, nicht zu lang, nicht zu verschachtelt dafür durchaus hart aber fair formuliert sein. Los gehts!

