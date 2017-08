Infos der Polizei zum Spiel MSV Duisburg gegen den VfL Bochum 1848

Erstes Heimspiel für den MSV: Am kommenden Samstag (5. August) startet der MSV Duisburg in der Schauinsland-Reisen-Arena vor dem heimischen Publikum in die Saison 2017/18. Der Gastgeber empfängt den VfL Bochum 1848 um 13 Uhr zum Revierderby. Rund 20.000 Zuschauer werden zu dieser Spielbegegnung erwartet; das Gästekontingent für die VfL-Fans ist nahezu ausverkauft. Die Polizei rät zur frühzeitigen Anreise, am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Stadion wird extra zwei Stunden vor Spielbeginn geöffnet.

Für das Revierderby gelten dieselben Sicherheitsbestimmungen wie bei allen anderen Fußballspielen, zum Beispiel in Bezug auf Pyrotechnik. Sie ist gefährlich und gehört nicht ins Stadion. Zudem gibt es auch bei Sportveranstaltungen das Vermummungs- und Uniformverbot. Darunter fallen auch Regenponchos. Wer sich nicht an die Bestimmungen hält, riskiert von der Polizei festgehalten zu werden. Peter Schreckenberg, verantwortlicher Einsatzleiter bei der Polizei Duisburg: „Wir raten allen Fans, unsere Hinweise zu beachten und wünschen allen Besuchern ein gutes, faires und friedliches Fußballspiel.“ Weitere Infos gibt es im .

