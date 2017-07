Über 11 Millionen versenkt und noch immer kein Baufortschritt beim Duisburger Eurogate

Fast zwei Jahre ist es her, da hat sich extra3(NDR) mal mit Duisburgs Eurogate im bzw. am Innenhafen beschäftigt.

Tja, da ist er aber ganz schon baff, der Noch-OB. Und wahrscheinlich ziemlich überrascht wie wenig sich seit Fertigstellung des Eurogate getan hat, obwohl doch alles mit den besten Absichten angefangen wurde.

Jetzt kurz vor der OB-Wahl am 24.9. sollte man sich an das ganze Eurogate-Desaster durchaus nochmals erinnern. Wird doch noch immer auch an anderen Stellen der Stadt alles mögliche Tolle an Investitionen laufend versprochen aber wenig gehalten. Die Worte versprechen, versprochen usw. sind aber auch so eine Sache, vllt. macht der OB gar keine Versprechungen, sondern Versprecher. Wer weiß?

Wie dem auch sein, laut extra3-Recherche sind über 11 Mio. EURO versenkt worden und ich hoffe damit kommt „man“ aus. Wenn man sich den Film nämlich ansieht werden darin ja doch durchaus Folge-Probleme aufgezeigt, die so eine Freiluft-Treppe allein durch Nicht-Benutzung verursachen kann.

Ob auch dieser Verfallsprozess symptomatisch für die OB-Link-Legislatur steht? Ich würde sagen ja.

