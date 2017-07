VFL Bochum – FC St. Pauli – Fußballfest zur Eröffnung der 2 Liga Saison

Der VfL Bochum eröffnet am Freitagabend an der Castroper Straße die Zweitligasaison. Zu Gast ist kein anderer als ein echter Kultclub, nämlich der FC St. Pauli. Das Ruhrstadion wird wohl ausverkauf sein. Der Club meldete heute via. Pressemeldung, dass es nur wenige Restkarten für den „Schlager“ zum Wochenausklang geben wird. Für Fußballfans ist diese Eröffnungspartie ein echter Knaller, denn es gibt nichts schöneres als Flutlicht, Tradition und dazu köstliche Bratwurst sowie Pils. Der FC St. Pauli wird rund 6000 Fans aus Hamburg mitbringen. Viele der Gästefans wohnen aber auch deutschlandweit verteillt.

Der FC. St. Pauli vollzog im Sommer einen Trainerwechsel. Nicht mehr auf der Bank wird Kult-Coach Ewald Lienen sitzen, er wurde im Sommer von Co-Trainer Olaf Janßen ersetzt. Jansen führt das Team nun als Chef und gab vor der Partie im Rahmen der PK bekannt, dass Robin Himmelmann ein echtes Kind aus dem Ruhrgebiet wieder die Nummer 1 zwischen den Pfosten sein wird. Die Partie wird spannend, denn Experten rechnen damit, dass beide Clubs um den Aufstieg in Liga 1 kämpfen werden. Es wird wohl herrlicher Fußball zum Auftakt in Bochum geboten.

Der VfL Bochum trennte sich kurz vor Abschluss der Vorbereitung von Gertjan Verbeek. Atalan aus Lotte übernahm das Zepter in Bochum. Viele Fans rechneten mit Unruhe innerhalb des Teams nach dem Trainerwechsel. Die Testspiel-Ergenisse lassen diese Stimmen allerdings verstummen. Nun soll der neue Coach die großen Ambitionen des Clubs realisieren. Seit Jahren sehnt man sich nach dem Aufstieg ins Oberhaus. Mit der Mannschaft und dem Potenzial ist in Bochum einiges möglich der VfL brennt wieder. Zumindest auf den Rängen, denn die echten VfL-er lassen ihren Club nicht im Sticht, sie kämpfen gemeinsam um die Zielsetzung Aufstieg.

Der VfL schafft es gerade, was vielen Vereinen nicht gelingt moderne Wege zu gehen, aber trotzdem die Tradition zu erhalten. Der VfL setzt erstmals auf die moderne LED-Werbebanden und neue Wege im Marketing, erfolgreich. Trodtzdem hat der Fan noch das das Flair vom Fußballstadion in Bochum. Die Stimmung auf der Ostkurve beim VfL ist legendär, u.a. wird beim VfL die schönste Hymne gespielt, nämlich Bochum von Herbert Grönemeyer.

Gespannt darf man auf die Eröffnungspartie in Bochum blicken. Fakt ist der Freitag wird in Bochum ein Feiertag sein, denn bereits Stunden vor der Partie treffen sich viele Anhänger am Bermuda-Dreieck zur Einstimmung.

