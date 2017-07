Nur Platz 88 für Duisburgs City bei einer Passantenzählung der Immobilienfirma Jones Lang LaSalle am Samstag, 6. Mai, auf der Königstrasse.

So das Ergebnis der bundesweiten Zählung in 170 Städten. Klarer Sieger wurde die Frankfurter Zeil mit rund 14.800 Passanten pro Stunde am selben Tag.

Duisburg „schaffte“ an dem Tag nur rund 3.500 Passanten pro Stunde.

zur Erinnerung hier nochmals die Umfragewerte aus der kürzlichen xtranews-Umfrage zur City vom 8.-14. Juli, also relativ kurz nach der Passantenzählung von Jones Lang LaSalle im Mai



Dortmunds Westenhellweg schnitt als Revierstadtvertreterin am besten ab – mit rund 8.700 Passanten pro Stunde.

Jetzt kann man sich als Erbsenzähler natürlich noch an Zusatzwerten austoben, wie Wetter, Veranstaltungen in der City oder in der Nähe, oder außerhalb, und ähnliche verstärkende oder schwächende Faktoren.

Das Fazit aber kann auch sein: Die Duisburger City ist und bleibt unterdurchschnittlich für die Einwohnerzahl, Lage und Größe etc.

Als vielbeschworene Einkaufsstadt wie es zB Herr Bomman vom Einzelhandelsverband natürlicherweise immer tut, kann gar keine Rede sein, das ist reines Wunschdenken.

Und auch die Hinweise des „Handelsvertreters“ auf die 20jährigen Unsicherheiten durch MultiCasa, FOC und jetzt DOC können über eine auch selbst verschuldete langjährige Agonie der Händler nicht hinwegtäuschen.

Es mehren sich daher weiter die Stimmen für ein DOC und die City bleibt ein Sorgenkind.

