Duisburger City nur unterdurchschnittlich bewertet

Wir haben in der letzten Zeit etliche Male über die City berichtet, meist im Zusammenhang mit dem geplanten DOC in Bahnhofsnähe (Duisburger Freiheit).

xtranews-City-Umfrageergebnis nach sieben Tagen – am 14.7.2017

Aus diesem Grunde hatten wir am 8.7. auch eine Umfrage zur City gestartet und ziehen jetzt nach sieben Tagen eine erste Bilanz. Das Ergebnis ist ziemlich durchwachsen und die City scheidet in der Bewertung eher unterdurchschnittlich ab.

Über 60% der Stimmen fielen „ausreichend“ und schlechter aus. Dies deckt sich auch mit meinen Erfahrungen aus vielen Gesprächen mit Besuchern und Anbietern(Handel, Gastronomie) in der City.

Das Profil der City leidet unter der üblichen Eintönigkeit und Uniformität von Handels-Filialisten und Gastro-Franchisern, die man inzwischen allerorten in der gleichen Ausprägung findet. Die Eigentümlichkeit einer Duisburger City wird auch durch die typischen Events nicht geheilt. Denn auch diese Events sind so wie in vielen anderen Städten auch: Nichts Besonderes.

So wie die City von etlichen Verantwortlichen immer schön geredet wird, ist sie dann doch wohl nicht. Aber diese Leute müssen ja so reden, schließlich wollen sie alle ihre Jobs behalten.

Dass die Diskussionen und Investitionsunsicherheiten der letzten Jahre wegen möglicher Neuansiedlungen grosser Projekte wie MultiCasa, FOC und nun DOC ihre Spuren hinterlassen haben und dies noch immer tun, dürfte jedem einleuchten.

Dass von der Stadt und Verwaltung initierte Projekte wie „Ideen für Duisburg“ lieblos vor sich hin vegetieren, obwohl sie viel Geld kosteten und ev. noch kosten, ist ein zusätzlicher Wermutstropfen, der das Fass der Unsäglichkeiten langsam überlaufen läßt.

