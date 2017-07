Duisburg: Veranstaltung – Zurück ins Berufsleben? So geht´s vorwärts

Am Donnerstag, den 06.07.2017 um 09:30 Uhr startet im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit (Raum C), Wintgensstr. 29-33, 47058 Duisburg, eine zweistündige Informationsveranstaltung der Wiedereinstiegsberaterin der Agentur für Arbeit zum Thema „Einstieg in den Beruf nach einer Familienphase – Wie nutze ich meine Chance?“.

Wir eröffnen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Informationsveranstaltung Wege und Möglichkeiten zurück in den Beruf und machen Mut zu einem ersten Schritt in einen neuen Job.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

