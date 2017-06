VfL Bochum eröffnet gegen den FC St. Pauli – 2 Liga Auftakt aus Sicht der Bochumer

Am Donnerstagmittag hat die DFL die Spielpläne für die Saison 2017/18 veröffentlicht. Der VfL Bochum 1848 wird die Zweitligaspielzeit eröffnen, am 28. Juli (Anstoß: 20:30 Uhr) ist der FC St. Pauli zu Gast anne Castroper. Es folgen für die Blau-Weißen zwei Auswärtsspiele am Stück.

Dabei müssen Patrick Fabian und Co. allerdings nicht weit reisen. Am 2. Spieltag gastiert der VfL beim Rückkehrer MSV Duisburg, anschließend geht zur auf die Bielfelder Alm zur Arminia. Die genauen Zeitansetzungen für die ersten Spieltage werden in Kürze bekannt gegeben, ebenso wie die Informationen zum Ticketverkaufsstart.

Die Hinrunde im Überblick:

Hinrunde:

BL 1 Fr, 28.07.2017 20:30 VfL Bochum 1848 – FC St. Pauli BL 2 04.-07.08.2017 MSV Duisburg – VfL Bochum 1848 BL 3 18.-21.08.2017 DSC Arminia Bielefeld – VfL Bochum 1848 BL 4 25.-28.08.2017 VfL Bochum 1848 – Dynamo Dresden BL 5 08.-11.09.2017 SV Darmstadt 98 – VfL Bochum 1848 BL 6 15.-17.09.2017 VfL Bochum 1848 – 1. FC Heidenheim BL 7 19.-21.09.2017 1. FC Nürnberg – VfL Bochum 1848 BL 8 22.-25.09.2017 VfL Bochum 1848 – FC Ingolstadt 04 BL 9 29.09.-02.10.2017 Holstein Kiel – VfL Bochum 1848 BL 10 13.-16.10.2017 VfL Bochum 1848 – SV Sandhausen 1916 BL 11 20.-23.10.2017 Eintracht Braunschweig – VfL Bochum 1848 BL 12 27.-30.10.2017 VfL Bochum 1848 – Fortuna Düsseldorf BL 13 03.-06.11.2017 1. FC Kaiserslautern – VfL Bochum 1848 BL 14 17.-20.11.2017 VfL Bochum 1848 – SpVgg Greuther Fürth BL 15 24.-27.11.2017 FC Erzgebirge Aue – VfL Bochum 1848 BL 16 01.-04.12.2017 VfL Bochum 1848 – 1. FC Union Berlin BL 17 08.-11.12.2017 SSV Jahn Regensburg – VfL Bochum 1848

