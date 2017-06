Deutsche Post eröffnet Filiale in Duisburg-Mündelheim

Die Deutsche Post eröffnet am 22. Juni 2017 eine neue Filiale in Duisburg-Mündelheim in der Bäckerei Back-Fe Claudia Annemarie Smaniotto, Zum Grind 2. Die neue Filiale ersetzt übergangslos den Service der Postfiliale Duisburg-Mündelheim an der Barberstr. 1, die mit Ablauf des 21. Juni 2017 schließen wird. Durch diese Neueröffnung sind der Standort und der Kundenservice in Duisburg-Mündelheim weiter sichergestellt.

In der neuen Filiale Duisburg-Mündelheim können die Kunden z.B. Brief- und Paketmarken, Einschreibenmarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehört ebenso zum Angebot der neuen Filialen.

Die Öffnungszeiten sind:

Montag bis Dienstag: 08:30 bis 12:30 Uhr und 15:00 bis 17:30 Uhr

Mittwoch: 08:30 bis 12:30 Uhr

Donnerstag bis Freitag: 08:30 bis 12:30 Uhr und 15:00 bis 17:30 Uhr

Samstag: 08:30 bis 12:30 Uhr.

Das Postgeheimnis bleibt gewahrt. Das Team der neuen Filiale wird hierzu genauso verpflichtet wie die Postmitarbeiter.

Die Filiale im Einzelhandel hat neben den verbesserten und kundenfreundlichen Öffnungszeiten einen weiteren Vorteil: Die Kunden können verschiedene Einkäufe schnell und bequem an einem Ort erledigen.

Mit der Eröffnung stehen den Kunden kompetente und geschulte Mitarbeiter bei Wünschen und Fragen zu Postdienstleistungen zur Seite. Auf diese Weise wird der gewohnte Service in allen Filialen sichergestellt. Der „Kundenmonitor 2016“, eine Studie des unabhängigen Forschungsinstitutes ServiceBarometer AG, bescheinigt den Postfilialen im klassischen Einzelhandel eine überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit. „Auch für die Postfilialen der Deutschen Post kann der Sprung in der Gesamtzufriedenheit um acht Basispunkte zum Vorjahr vorzugsweise über die signifikante Steigerung der wahrgenommenen Freundlichkeit und Beratungsqualität erklärt werden. Über die in den letzten Jahren konsequent vollzogene Integration der Posttheken in verschiedene Einzelhandelsgeschäfte (Partnerfilialen) wird damit auch ein großes Stück Händlerleistung positiv von den Kunden beurteilt.“, so der Kundenmonitor 2016.

Unter gibt es die Möglichkeit die nächstgelegenen Filialen inklusive Öffnungszeiten zu finden. Auch Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sowie Standorte von Packstationen und Paketshops sind dort zu ermitteln.

