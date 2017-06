MSV Duisburg: Schreibwettbewerb für junge Zebras – Dein tollstes Fußball-Erlebnis

„Junge Autorinnen und Autoren auf die Bühne“, heißt es am ersten Septemberwochenende 2017 beim Duisburger Platzhirsch-Festival – mit dem MSV Duisburg und Thomas Blomeyer.

Auftreten werden dann auch die Sieger des Schreibwettbewerbs, den der MSV Duisburg mit seinem Kidsclub ZebraBande und DU schreib(s)t ausloben. Gesucht sind Kids und junge Menschen, die über Fußball schreiben. Teilnahmeberechtigt sind Mädchen und Jungen bis 18 Jahre.

Erzählt von einem besonderen Stadionbesuch. Schreibt über den Fußball, den ihr spielt. Schreibt Siegeslieder oder Geschichten, wie ihr Niederlagen weggesteckt habt! Erzählt von besonderen Momenten mit eurem Team, ob als Fußballer oder als Zuschauer in der schauinsland-reisen-arena. Oder ihr lasst eure Fantasie spielen und erfindet die tollsten Geschichten rund um den Fußball.

Die offene Lesebühne bietet jungen Menschen aus Duisburg und der Region die Möglichkeit, selbst geschriebene Texte einem Publikum zu präsentieren.

Ihr könnt Aufsätze schreiben und kurze Geschichten. Oder ihr verfasst einen Rap oder Gedichte. Ihr könnt die Texte mit dem Computer schreiben und per E-Mail einschicken. Ihr könnt aber gerne auch handgeschriebene Texte per Post einreichen.

Abwehrspieler Thomas Blomeyer vom MSV Duisburg, der Autor Ralf Koss und der Kindertheatermacher Tom Teuer werden die besten Texte auswählen. Die von der Jury prämierten Texte können die jungen Autoren beim Platzhirsch-Festival auf der Offenen Lesebühne von DU schreib(s)t vortragen. Außerdem werden die Texte auf der Internetseite von DU schreib(s)t veröffentlicht.

Und: Unter allen Einsendern verlost der MSV Duisburg 3 x 2 Eintrittskarten für ein Heimspiel der Zebras. Dann habt ihr vielleicht schon den Stoff für einen neuen Text.

Einsendeschluss ist der 20. August 2017. Schickt eure Text bitte entweder per Post an MSV Duisburg, ZebraBande, Margaretenstraße 5 – 7, 47055 Duisburg oder per E-Mail an info@msv-duisburg.de.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn



Ähnliche Beiträge

Kommentare

comments