Duisburger Piraten erörtern Oberbürgemeisterwahlen

Auf ihrer Kreismitgliederversammlung haben die PIRATEN am Freitag den 19.05.2017 im Haus Kontakt in Kasslerfeld ihre Strategie zu den Oberbürgermeisterwahlen am 24.09.2017 beraten. Die Versammlung war gut besucht und wurde durch Besucher der Nachbarkreisverbände, so wie interessierten Bürgern verstärkt. Um den anwesenden Oberbürgermeisterkandidaten zeitliche Planungssicherheit zu geben, wurde die Vorstellungsrunde der anwesenden Kandidaten auf den Anfang der Versammlung gesetzt. Den Anfang machte Herr Gerhard Meyer, der sich und seine Ideen für Duisburg vorstellte, um sich danach den durchaus kritischen Fragen des Plenums zu stellen. Anschließend stellte sich Frau Britta Söntgerath der Versammlung vor und beantwortete deren Fragen.

In der Folge befasste sich die Versammlung mit der Frage ob die Piratenpartei einen eigenen Kandidaten in den Wahlkampf schickt oder gegebenenfalls einen anderen Kandidaten unterstützen wird. Die Debatte endete mit dem Beschluss, dass die Partei sich mit ihren personellen und finanziellen Ressourcen auf den Bundestagswahlkampf konzentrieren wird und daher auf einen eigenen OB-Kandidaten verzichtet. Der Beschluss der Mitgliederversammlung umfasste auch den Auftrag an den Vorstand soweit möglich in kurzfristiger Folge die weiteren OB-Kandidaten einzuladen um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich den Mitgliedern vorzustellen. Die Entscheidung welchen der Kandidaten die PIRATEN unterstützen, wird die Mitgliederversammlung am 23.06.2017 in einer öffentlichen Sitzung im Haus Kontakt treffen.

Alle Oberbürgermeisterkandidaten sind daher aufgerufen sich unter vorstand[ät] zur Terminfindung mit dem Vorstand der Duisburger Piraten in Verbindung zu setzen.

