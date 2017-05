Duisburg: Wolfsee-Testlauf für den 34. Rhein-Ruhr-Marathon

Karsten Kruck hat den Termin für die Generalprobe zum 34. Rhein-Ruhr-Marathons ausgeguckt. Am Sonntag, 21. Mai, 10:00 Uhr, können Anfänger und Fortgeschrittene ihre Form mit Läufen von 6 bis 31 Kilometer testen. Laufsport Bunert Duisburg, der Stadtsportbund Duisburg und die Ausdauerschule by bunert richten das Gruppentraining vor dem Rhein-Ruhr-Marathon am Sonntag, 11. Juni, aus. Der Marathon-Kurs des LC Duisburg nutzt ebenfalls „das freie Training“. Die Teilnahme am Testlauf ist kostenlos.

Der Start für den Formcheck ist an der „Gelben Brücke“ am Strandbad Wolfsee, Am Alten Kalkweg. Die lange Strecke dient der Vorbereitung auf den Klassiker über 42,195 Kilometer. Die kürzeren Distanzen ermöglichen den Leistungstest für den Halbmarathon. In den vergangenen Jahren fand die Generalprobe jeweils großen Anklang. Deutlich mehr als 100 Langläufer probten unter kundiger Führung fürs Finale am Marathontag.

Die Warmläufer können übrigens nicht nur ihre Formüberprüfen, sondern auch das passende neue Schuhwerk. Laufsport Bunert macht die Generalprobe zum Laufsteg. In Kooperation mit bekannten Herstellern können die Ausdauersportler die richtigen Laufschuhe ausprobieren. Damit genug Zeit fürs Schnüren und Einlaufen bleibt, können die Schuhtester bereits ab 9:30 Uhr das passende Paar auswählen.