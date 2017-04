Rainer Bischoff besucht Baerler Pflanzenmarkt und ist Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger

Am kommenden Sonntag, den 23.04.2017 besucht ab 11 Uhr der heimische SPD – Landtagsabgeordnete, Rainer Bischoff, den Baerler Pflanzenmarkt am evangelischen Gemeindesaal, auf der Schulstraße 5 in 47199 Duisburg und steht allen BürgerInnen zum persönlichen Gespräch zur Verfügung.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind recht herzlich zum diesjährigen Baerler Pflanzenmarkt eingeladen. Neben dem Kunsthandwerk, der im evangel. Gemeindesaal ausgestellt wird, haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit sich rund um das Thema Garten zu informieren und sich die neusten Produkte, die es auf dem Markt gibt, anzugucken, auszuprobieren und auch selbst Hand anzulegen. Fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt, wie auch für prominente Politiker aus Bund, Land und Kommune.

Teilen mit: Facebook

Google

Twitter

WhatsApp

Reddit

LinkedIn