Düsseltal – 24-Jährige nach Sturz aus dem Fenster schwer verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

Versuchtes Tötungsdelikt in Düsseltal – 24-Jährige nach Sturz aus dem Fenster schwer verletzt – Mordkommission eingerichtet – Tatverdächtiger festgenommen – Haftrichter

Noch unklar sind die Hintergründe eines Sturzgeschehens am Morgen des Ostermontags, bei dem eine 24 Jahre alte Frau so schwer verletzt wurde, dass sie stationär in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Ermittlungen ergaben, dass der 39-jährige Lebensgefährte für den Sturz aus dem Fenster eines Hauses an der Rethelstraße verantwortlich sein könnte. Er wurde gestern Morgen festgenommen und soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Spezialisten des Kriminalkommissariats 11 haben die „MK Rethel“ eingerichtet. Die Beamten und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei Düsseldorf stürzte gegen 7.50 Uhr die 24 Jahre alte Frau aus dem Fenster eines Hauses an der Rethelstraße und fiel einige Meter in die Tiefe. Sie wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Aktuell besteht keine Lebensgafahr. Nach einer Notoperation gab das Opfer gegenüber den Ärzten an, dass ihr 39-jähriger Lebensgefährte sie aus dem Fenster gestoßen habe. Noch gestern Morgen konnte der Tatverdächtige widerstandslos festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten Betäubungsmittel. Der Mann aus der Balkanregion hat sich bislang zu dem Tatgeschehen nicht geäußert. Die Hintergründe sind unklar. Noch heute wird der 39-Jährige dem Haftrichter vorgeführt.