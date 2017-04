Duisburg: 12. Targobank Run – Ausverkauft in Rekordzeit

Nichts geht mehr. Innerhalb von weniger als einem Monat sind alle 6.000 Startplätze für den 12. Duisburg TARGOBANK Run vergeben. Das Starterfeld für den Firmenlauf am Donnerstag, 24. August, ab 19 Uhr, ist damit komplett. Nachmeldungen sind nicht möglich. Die veranstaltende TARGOBANK und der Stadtsportbund Duisburg als Organisator haben dieses Teilnehmerlimit gesetzt, damit die Läuferinnen und Läufer aus rund 300 Unternehmen ein sicheres und staufreies Rennen durch die Duisburger Innenstadt genießen können.

„Zum dritten Mal in Folge sind wir ausverkauft. Dieses Jahr in einer echten Rekordzeit. So schnell waren noch nie alle Startnummern weg“, freut sich Rainer Morawietz, Geschäftsführer der TARGO Dienstleistungs GmbH. „Das zeigt, wie gut der TARGOBANK Run bei den Unternehmen ankommt und dass der Lauf inzwischen fest in den Terminkalendern der Firmen verankert ist. Das freut uns natürlich sehr.“ Er bedauere, dass man nun auf alle weiteren Anfragen mit einer Absage reagieren müsse.

„Die Sicherheit der Teilnehmer hat absoluten Vorrang. Wir wollen, dass alle Starter gefahrlos laufen können. Deshalb beschränken wir uns auf 6.000 Startplätze“, so Rainer Morawietz. Der Duisburger TARGOBANK Run ist der teilnehmerstärkste Einzellauf in der Stadt.

Kleiner Trost: Angesichts des großen Erfolgs wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auch 2018 wieder einen TARGOBANK Run geben. Und eine weitere gute Nachricht: Das positive Meldeergebnis stellt sicher, dass auch in diesem Jahr wieder 40.000 Euro an Spenden für karitative Einrichtungen in Duisburg vergeben werden können.

