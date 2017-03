Die Stadt- und Landesbibliothek Dortmund im April mit Sascha Bisley

Ein vielfältiges Programm hat die Stadt- und Landesbibliothek für den wechselhaften Monat April zusammengestellt. Los geht es mit Sascha Bisley.

Montag, 03. April 2017, 19.30 Uhr Studio B der Stadt- und Landesbibliothek

Eintritt: 2,50 €



Lesung am Montag

Sascha Bisley „Zurück aus der Hölle“



Mit 19 verletzte er im Gewalt- und Alkoholrausch einen Obdachlosen so schwer, dass dieser an den Spätfolgen starb. Der Knast krempelte den notorischen Gewalttäter um. Heute gibt er im Auftrag von Jugendämtern Kurse zu Gewaltprävention in Schulen und Gefängnissen. In seinem Buch erzählt Sascha Bisley schonungslos und direkt von seinem Leben und seinem Weg zurück in die Gesellschaft. Ein krasser Bericht über menschliche Abgründe –und den Versuch, Abbitte für eine große Schuld zu leisten.



Englisch lernen mit Rosetta Stone – oder Französisch oder Italienisch oder,

oder, oder…

Mit den Online-Sprachkursen haben Sie die Möglichkeit, sich im Grundkurs (Level 1) in etwa 50 – 60 Stunden die Grundkenntnisse einer Sprache

anzueignen. Um die Rosetta Stone Library Solution nutzen zu können, benötigen Sie den Bibliotheksausweis mit der dazugehörigen PIN der Stadt-

und Landesbibliothek Dortmund.

Nähere Informationen unter:





Extra für Seniorinnen und Senioren:

Mittwoch, 19.04.2017, 15.00 Uhr

Studio B der Stadt- und Landesbibliothek

Eintritt frei



Literaturtreff



Unter dem Motto „… und das haben wir für Sie gelesen!“ lädt die Stadt-und Landesbibliothek an jedem dritten Mittwoch des Monats Menschen ab 60 Jahren zum Literaturgesprächskreis ins Studio B ein.

Diesmal werden folgende Bücher vorgestellt und diskutiert:

Christoph Bartmann: Die Rückkehr der Diener

Carolin Emcke: Gegen den Hass

Alina Herbing: Niemand ist bei den Kälbern



Mittwoch, 26. April 2016, 15.00 Uhr

Studio B der Stadt- und Landesbibliothek

Eintritt frei



„Am Nachmittag vorgestellt“



Die Stadt- und Landesbibliothek lädt Sie herzlich ein:



Wolfgang Seebacher: Zweiundvierzigtausendeinhunder tfünfundneunzig laufende

Meter



Aus dem Leben eines Marathonläufers



Das Studio B der Stadt- und Landesbibliothek ist ebenerdig zu erreichen.

Eine Veranstaltung der Abteilung Senioren und Bibliothek der Stadt- und

Landesbibliothek, (0231) 50 – 2 57 44