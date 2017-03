Evangelische Kirchengemeinde Meiderich: Gemeindepädagoge übernimmt pastorale Aufgaben

Dirk Strerath, seit 28 Jahren hauptamtlicher Jugendmitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde Duisburg Meiderich, hat zu Jahresbeginn ein zusätzliches Amt in der Gemeinde übernommen. Der Gemeindepädagoge wird gleichberechtigter Partner der beiden Theologen im gesamtgemeindlichen Pfarramt.

Am Sonntag, 12. März 2017 wird er im Gottesdienst um 15 Uhr in der Kirche, Auf dem Damm 6, offiziell in seinen neuen Dienst durch den Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg, Pfarrer Armin Schneider, eingeführt.

Nach der Verabschiedung von Pfarrer Frederik Koßmann Ende Juni 2016 war in der Gemeinde eine Lücke im Dienstumfang einer halben Pfarrstelle entstanden. Im Zuge seines Weggangs und der Überlegungen zur Gemeindearbeit sah das Presbyterium der Gemeinde die Chance, generell über die zukunftsweisende Gestaltung des pastoralen Dienstes nachzudenken. Es entschied sich für das Modell des „Gemeinsamen Pastoralen Amtes“ (GPA). Im GPA arbeiten Pfarrer und ordinierte Pädagogen als Team bezirksübergreifend zusammen und übernehmen pastorale Aufgaben wie Gottesdienste, Taufen, Trauungen oder Bestattungen. Sie setzen aber Schwerpunkte in ihrem Dienst, die ihren Professionen und Begabungen entsprechen. In Meiderich bilden nun der für die Jugendarbeit der Kirchengemeinde weiterhin verantwortliche Dirk Strerath, Pfarrerin Monika Gebhardt und Pfarrer Frank Hufschmidt ein Team. Strerath wird seine Qualifikationen, die er durch Ausbildung und Berufspraxis erworben hat, in die gesamtgemeindliche Arbeit in Meiderich einbringen. Daneben ist er in seinem Gemeindebezirk der ständige Ansprechpartner für die Gemeindemitglieder. Für die Gemeinde ist Streraths Part im „Gemeinsamen Pastoralen Amt“ nicht gewöhnungsbedürftig, da er als ordinierter Gemeindepädagoge schon lange mit der Verkündung des Wortes Gottes und der Verwaltung der Sakramente beauftragt ist und seit Jahren in Meiderich Gottesdienste, Taufen und Trauungen hält.