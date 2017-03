Die Straßen.NRW- Regionalniederlassung Ruhr sperrt am Donnerstag (9.3.) von 10 bis 14 Uhr in Fahrtrichtung Düsseldorf die Ausfahrt der A59-Anschlussstelle Duisburg-Großenbaum. In dieser Zeit werden die Entwässerungsanlagen im Bereich der Anschlussstelle untersucht.

Verkehrsteilnehmer aus Duisburg kommend mit dem Ziel Düsseldorf, die an der Anschlussstelle Duisburg-Großenbaum die Autobahn verlassen möchten, werden gebeten, bis zum Autobahnkreuz Duisburg-Süd weiterzufahren, dort zunächst in Richtung Essen abzufahren und im Autobahnkreuz unmittelbar auf die A59 in Fahrtrichtung Dinslaken aufzufahren. Der Verkehrsteilnehmer wird so wieder zur Anschlussstelle Duisburg-Großenbaum zurückgeführt und kann dort problemlos abfahren.

